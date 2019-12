Svendsen er tilbake i MFK: – Jeg er blitt mer voksen

Tobias Svendsen vet at det er opp til ham selv å bevise at han er god nok til å spille for Molde i 2020. – Det har nok vært bra for meg å gå på et par smeller, sier han om utlånsoppholdene i 2018 og 2019 som ikke ble helt som han hadde tenkt.