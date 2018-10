Suárez-show da Barcelona ydmyket Real Madrid i El Clásico

fotball

Barcelona–Real Madrid 5–1

Søndag møttes Barcelona og Real Madrid på Camp Nou, i kampen som er kjent som El Clásico.

Oppgjøret blir av mange sett på som den største fotballkampen hver eneste sesong.

I år ble kampen spilt uten både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, for første gang siden 2007.

I deres fravær benyttet Luis Suárez sjansen til å skinne i rampelyset. Uruguayaneren senket erkerivalene fra hovedstaden med å score tre ganger.

Suárez feiret sin første scoring med å vise frem en T-skjorte. Det var en markering av at hans tredje barn, Lauti, ble født tidligere denne uken.

FIKK DU MED DEG DETTE? Klagestorm under El Clásico.

Sparker treneren?

Real Madrid-trener Julen Lopetegui er under stort press. Laget har startet sesongen meget svakt og lå på syvendeplass i La Liga før avspark. Flere eksperter og spanske aviser tror det bare er et tidsspørsmål før Lopetegui blir sparket. 5–1-tapet kan fort ha vært hans siste kamp som Real Madrid-sjef.

– Vi kan ikke snakke om treneren nå. Det er vi spillerne ute på banen som er ansvarlige for hva som skjer, sa Casemiro i et intervju sendt på Strive etter kampslutt.

Den spanske avisen AS skrev at det ydmykende tapet kan sørge for at Lopetegui får sparken.

Real Madrid nærmere nedrykk (6p) enn serielederen (7p). 5-1-tap mot Messi-løst Barcelona. Lopetegui forsvinner nå, men det gjør ikke problemene. Zidane så det komme. Hvem vil ta over dette kaoset nå? — Arilas Ould-Saada (@arilasos) October 28, 2018

VAR-straffe

Allerede frustrerte Real Madrid-supportere ble nok ikke noe blidere av måten laget deres åpnet søndagens kamp.

Det tok bare ti minutter før Barcelona-back Jordi Alba kom seg fri nedover venstresiden. Foran mål fant han Philippe Coutinho, som enkelt kunne sette inn ledermålet.

20 minutter senere skjedde det nok en gang ting i Real Madrids 16-meter. Luis Suárez gikk i bakken etter en takling fra Raphaël Varane. Dommeren vinket spillet videre, men fikk etter hvert beskjed fra sine videoassistenter om at han burde se situasjonen én gang til. Han pekte på straffemerket etter å ha sett video på sidelinjen. Suárez satte straffen sikkert i hjørnet.

INGEN RONALDO ELLER MESSI: Fansen frykter konsekvensene. Les mer her.

Vakker heading

2–0 Barcelona til pause, men Real Madrid hadde ingen planer om å la vertene cruise gjennom annenomgangen. Los Blancos var som forvandlet etter pause.

Det tok få minutter før Isco slo ballen inn i Barcelona-feltet. Innlegget passerte alle, utenom Marcelo, som fikk banket ballen i mål.

Gjestene presset hardt etter reduseringen. Luka Modric traff stolpen, og skapte flere farlige situasjoner.

Men Luis Suárez var ikke ferdig. Sergi Roberto tok med seg ballen til høyresiden av Real Madrid-boksen. Innlegget hans var ikke spesielt hardt, men Suárez fikk på imponerende vis enorm kraft i headingen fra drøye 11 meter. 3–1 til Barcelona.

Derfra og ut var det bare et spørsmål om hvor stor ydmykelsen skulle bli. Suaréz jaktet hat trick og fikk det som han ville etter 83 spilte minutter. Nok en gang var det Roberto som tok på seg hovmesterrollen. Han spilte Suárez alene med Real-Madrid-keeper Thibaut Courtois. Suárez chippet ballen iskaldt over Courtois og i målet.

Arturo Vidal satte punktum med 5–1.