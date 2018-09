Superveteran slo Hegerberg i kåring av verdens beste spiller

fotball

LONDON: I salen under FIFAs store prisutdeling, var norske Ada Hegerberg en av de tre nominerte. Hun ble skuffet.

– Dette er et magisk øyeblikk, sa 32-åringen fra Brasil, som har vært nominert 13 ganger. Det at hun førte landslaget sitt, som kaptein, frem til seier i Coupa America, betydde mye.

Under gallaen i London mandag kveld, fikk i alle fall Hegerbergs sjef en pris. Reynald Pedros i Lyon ble kåret til verdens beste trener for et kvinnelag. Lyon hadde to av tre spillere i finaleheatet som verdens beste spiller. Likevel gikk det ikke.

Alle vinnerne: Beste mannlige fotballspiller: Luka Modric, Kroatia og Real Madrid. Beste kvinnelige fotballspiller: Marta, Brasil og Orlando Pride. * Ada Hegerberg var nominert. Beste trener for herrelag: Didier Deschamps, Frankrike. Beste trener for kvinnelag: Reynald Pedros, Lyon. Beste målvakt: Thibaut Courtois, Belgia og Chelsea FIFAs fair play-pris: Lennart Thy, Venlo (Nederland), Tyskland. Puskas-prisen for årets mål: Mohamed Salah, Liverpool (mot Everton 10. desember 2017). Beste supportere: Perus tilhengere under fotball-VM 2018. Årets lag (4-2-3-1): David de Gea (Manchester United/Spania) – Dani Alves (Paris Saint-Germain/Brasil), Raphaël Varane (Real Madrid/Frankrike), Sergio Ramos (Real Madrid/Spania), Marcelo (Real Madrid/Brasil) – Luka Modric (Real Madrid/Kroatia), N'Golo Kante (Chelsea/Frankrike) – Eden Hazard (Chelsea/Belgia), Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Frankrike), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal).

Pyntet til fest

I Royal Festival Hall, like ved London Eye og ved Themsens bredd, hadde FIFA samlet et stjernelag av en annen verden til utdelingen. Gjestene ankom i svarte, dyre biler, før de gikk gjennom blitzregnet på en grønn løper som strekte seg rundt halve konserthallen.

Her var alt fra de nominerte til de store prisene, utenom Cristiano Ronaldo som hadde meldt avbud, til gamle helter som Ronaldo, Ronaldinho og Peter Schmeichel.

Tre på topp

Det spesielle for Hegerberg var at hun var nominert sammen med sin lagvenninne i Lyon, Dzenifer Marozsan og den brasilianske legenden Marta som spiller i Orlando Pride.

Hegerberg var plassert på første rad, og fikk før utdelingen spørsmål om hvordan det er mulig å score så mange mål som hun gjør. Svaret kom fort:

– Det handler om to ting, konsentrasjon og forberedelser.

Så la hun til at det krever store forberedelser å opprettholde instinktet – målteften.

Angrer ikke på noe

Hegerberg, som tidligere er blitt kåret til Europas beste, mener at bare det å være nominert var et push fremover.

Her hjemme vet de fleste i fotballmiljøet at hun har trukket seg fra videre landslagsspill. Da Norge kvalifiserte seg til VM i høst, uttalte hun at hun ikke angret på den avgjørelsen.

På hjemmebanen, for klubben sin i Frankrike, har hun spilt stort i flere år nå. Serie-, cup og titler i Champions League er kommet på løpende bånd. Men det er de 15 scoringene Hegerberg sørget for på veien til Champions League-trofeet (ny rekord) som tok henne helt inn i finalefeltet. I serien har hun signert 30 mål på 20 kamper.

FIFA har delt ut prisen på kvinnesiden siden 2001.

De som hadde lov til å stemme var landslagstrenerne (25 %), -kapteinene (25 %), 200 journalister (25 %) og en nettavstemning blant fotballfans (25 %).

Underveis i denne gallaen var det en rekke prisutdelinger. Liverpools Mohamed Salah måtte frem på scenen for å ta imot trofeet, en ball i et nett. Av ti utsøkte scoringer, var det én av hans som ble stemt frem som den vakreste. Det var et mål mot Everton 10. desember 2017.

Didier Deschamps ble ropt frem som verdens beste trener på herresiden. Han er Frankrikes landslagstrener, og førte laget sitt til VM-gull i 2018.

Mange dansker var spent da Kasper Schmeichel var nominert som én av tre keepere, men prisen gikk til Thibaut Courtois, som til daglig er sisteskanse i Real Madrid. Han ga uttrykk for at han var stolt og lykkelig.

Og hvilken fans er den beste? Det var tilhengerne til Peru. De la igjen et solid inntrykk under VM i Russland.

Luka Modric fikk prisen som verdens beste herrespiller. Den lille magikeren i Real Madrid var stor for Kroatia i siste VM.