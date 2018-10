Supertalentet reddet Molde-seier

fotball

Stortalentet sørget for at Molde tok sin fjerde strake seier i serien. Målet kom etter 55 minutter. Ricardo måtte gi en retur på et skudd fra Eirik Hestad, og foran mål lå Haaland.

Spissen tok seg med ballen rundt keeper, før han rullet den enkelt i nettet. Scoringen var Haalands 11. i Eliteserien denne sesongen.

Med tre poeng svarer Molde på fjerdeplasserte Haugesunds 1-0-seier mot Strømsgodset lørdag. To poeng skiller fra Molde på tredjeplass til Haugesund på plassen under.

Nedrykksstrid

Bodø/Glimt gikk på sitt tredje strake tap og blander seg inn i nedrykkskampen. Tre poeng skiller ned til Stabæk som har falt under streken.

Molde produserte kampens første store sjanse etter 14 minutter. Christoffer Remmer dro av Fredrik Bjørkan på høyresiden, før han smalt til på halvspretten fra drøyt 15 meter. Ricardo dro fram en strålende redning.

Kristian Fardal Opseth prøvde å sende Bodø/Glimt i ledelsen ti minutter senere, men var akkurat for sen på et innlegg fra Amor Layouni.

Misbrukte sjanser

Philip Zinckernagel ga Ole Gunnar Solskjær og Molde noe å tenke på da han smalt det som i utgangspunktet var et innlegg, via Kristoffer Haugen, og i tverrliggeren rett før pause. Andreas Linde var utspilt etter retningsforandringen, men kunne puste lettet ut.

Glimt produserte flere sjanser etter Haalands ledermål, men lyktes ikke. Ulrik Saltnes tvang fram en retur fra Linde etter 59 minutter, men Layouni klarte ikke sette returen i mål på volley.

Det haglet med gule kort for munnbruk, knuffing og uthaling av tid på slutten, men det kom ingen mål. Molde tok dermed en svært viktig seier.

