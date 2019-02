Stortalentets pappa tviler på Molde-overgang for sønnen: – Toget ser ut til å ha gått

fotball

MOLDE: Etter det Rbnett erfarer har Molde vist stor interesse for Stabæks stortalent Ola Brynhildsen denne vinteren. 19-åringen har bare 16 måneder igjen av kontrakten med Stabæk.

Ifølge VG skal flere bud fra MFK ha blitt avslått av Stabæk-ledelsen. De hevder at det siste budet fra Molde var på 4–5 millioner kroner.

Den talentfulle angriperen scoret fire mål på ti starter og 13 innhopp sist sesong i Eliteserien.

– Det stemmer at det Molde-toget ser ut til å ha gått, men det er Ola helt komfortabel med, sier spillerens pappa og rådgiver Rune Brynhildsen til VG.

– Det går helt greit for min del. Jeg forholder meg til kontrakten med Stabæk. Nå kommer det også et veldig spennende VM som er et godt utstillingsvindu. Det viktigste for meg fremover blir å få så mye spilletid som mulig, vise meg frem i Eliteserien, komme med til VM og prestere bra der, sier Brynhildsen til avisa.

Han er i sommer er aktuell for U20-VM med blant andre Leo Østigård, Tobias Svendsen og Erling Braut Haaland.

Ledelsen i Molde Fotballklubb kommenterer ikke spekulasjoner rundt spilleroverganger.

Ønsker også annen Stabæk-spiss?

Også en annen Stabæk-angriper, Ohi Omoijuanfo, har blitt hyppig linket til Molde de siste ukene. Leke James ser ut til å førstelaget på spissplass i Molde for øyeblikket etter at Erling Braut Haaland forlot klubben til fordel for RB Salzburg.

Daniel Chima Chukwu skal være på vei til en kinesisk klubb, mens Thomas Amang har slitt med skader i lang tid. Han spilte dog nylig en halvtime i treningskampen mot Nordsjælland.

Fredag spiller Molde sin fjerde treningskamp for vinteren, mot Aalesund på Color line stadion. Kampen har avspark klokka 16 og vises i sin helhet direkte på Rbnett for abonnenter.

Til uka reiser Molde på ny treningsleir i Spania. Der skal de spille tre kamper i Marbella. MFK møter Ventspils (22/2) og Lokomotiv Moskva (26/2). Den siste motstanderen er foreløpig ikke klar. Også disse kampene vil bli vist direkte på Rbnett.

Moldes treningskamper så langt i 2019: