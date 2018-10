Stortalentet fra Gossen tatt ut på ny samling. Nå kan hun få landslagsdebuten.

fotball

Arna-Bjørnar-spilleren er blant spillerne som er tatt ut til å møte Japan i landskamp 11. november.

19 år gamle Nautnes ble tatt ut i sin første tropp for det norske kvinnelandslaget i fotball for en måned siden. Da sa hun til Rbnett at hun var sjokkert over uttaket og at hun gråt av glede. Det ble imidlertid ikke spilletid i kampen mot Sverige. Nå får Gossen-jenta nok en mulighet til å spille med landets beste kvinner.

Kampen spilles på Tottori Bird Stadium i Japan.

Nautnes har spilt over 50 aldersbestemte landskamper de siste årene - seinest på U23-landslaget i september.

Landslagstrener Martin Sjögren sier dette om den kommende landskampen og det som blir årets siste samling:

– Det er viktig for oss å få møte en så bra motstander. Vi har møtt de under Algarve tidligere og hatt problemer. Japan er ekstremt teknisk og også taktisk gode. Vi vet hva vi møter og det kommer til å kreve en veldig god prestasjon av oss hvis vi skal få resultater vi ønsker, sier han i en pressemelding fra Norges Fotballforbund.

– Det blir en veldig interessant samling. Vi ser frem til denne samlingen og forhåpentligvis avslutte et fremgangsrikt år med en bra prestasjon og seier, sier Sjögren.

Svensken har tatt ut følgende spillere i troppen: