Storlagene slet tungt: Nytt eliteserielag på hodet ut av cupen

fotball

En svært målfattig første omgang ga en mulighet for flere cupbomber i den tredje runden av cupen onsdag kveld.

Da dommerne blåste til pause i de 13 kampene som ble spilt klokken 18, var det scoret kun ti mål. Av de elleve eliteserielagene som spilte i runden, var det kun ett lag som ledet etter 45 minutter. To lå under mot sine antatt dårligere motstandere.

Målfattig førsteomgang

Det eneste eliteserielaget som gikk til pause med hvilepuls var Lillestrøm. De ledet komfortabelt 2–0 mot KFUM Oslo, etter mål av Gary Martin og Thomas Lehne Olsen.

Ranheim og FK Haugesund lå under mot henholdsvis Levanger og Nest-Sotra, men begge lagene klarte å snu i andre omgang.

Marerittminutter for Stabæk

Få minutter inn i andre omgang havnet nok et eliteserielag i trøbbel. På to minutter scoret Andreas Hellum for Mjøndalen mot Stabæk, og Jibril Bojang økte til 2–0 minutter etterpå.

I et forsøk på reaksjon på de to kjappe målene, ble John Hou Sæter, Franck Boli og Jeppe Arctander Moe byttet inn kort tid etter målene.

Selv om Stabæk hadde lang tid å snu kampen på, var de aldri i nærheten. De klarte ikke å score, og er ferdige i årets cup.

Favorittene slet

Rosenborg slet lenge mot Brattvåg, som slo ut Molde i forrige runde. Trønderne brukte 64 minutter, før Alexander Søderlund fikk ballen alene i feltet og scoret kampens eneste mål.

Også serieleder Brann slet med å finne veien til mål. Det var målløst til pause mot Fyllingsdalen, men Deyver Vega sikret bergenserne avansement rett etter pause.

Det så lenge ut som FK Haugesund måtte ut i ekstraomganger mot Nest-Sotra, men Frederik Gytkjær reddet rogalendingene på overtid av andre omgang

Det ble ekstraomganger i tre av kveldens kamper. Alta mot Tromsø, Notodden mot Odd og Ull/Kisa mot Kongsvinger. Tromsø reddet seg med et mål av Mushaga Bakenga, og Ull/Kisas Eric Kitolano avgjorde mot Kongsvinger.

Odd klarte ikke å score i ekstraomgangene, og måtte derfor ut i en nervepirrende straffesparkkonkurranse mot Notodden. Der holdt eliteserielaget hodet kaldere enn sine motstandere. Notodden bommet på tre straffespark, og er ute av cupen.

Både Sandefjord og Molde røk ut av cupen i andre runde. Dermed er tre eliteserielag ute av cupen allerede etter tre runder.

Her er alle resultatene fra kveldens runde:

Levanger–Ranheim 2–4

Fyllingsdalen–Brann 0–1

Mjøndalen–Stabæk 2–0

Alta–Tromsø 0–1

Egersund–Start 0–1

KFUM–Lillestrøm 1–3

Nest-Sotra–FK Haugesund 1–2

Mjølner–Bodø/Glimt 1–2

Brattvåg–Rosenborg 0–1

Notodden–Odd 1–1 * Odd vant straffespark-konkurransen.

Bærum–Strømsgodset 0–3

Ull/Kisa–Kongsvinger 3–2

Bryne–Sandnes Ulf 1–0

Skeid–Vålerenga 1–2

Hødd - Kristiansund og Hamarkameratene - Sarpsborg 08 spilles i morgen.