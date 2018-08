Store kontraster mellom Agüero og Morata: – Han var en skam

fotball

MANCHESTER CITY-CHELSEA 2–0

Manchester City var overlegne og vant sesongens første trofé da Chelsea ble beseiret med 2-0 i Community Shield-finalen søndag.

Det var store kontraster mellom de to lagenes spisser. Sergio Agüero var i praktslag og scoret to ganger, mens Chelseas Álvaro Morata hadde en langt tøffere dag på jobben.

– Morata var en skam. Jeg synes han spilte forferdelig, sier tidligere Manchester City-spiller Richard Dunne - som satt i studio til den britiske TV-kanalen BT Sports.

Dunne spilte dessuten spørsmålstegn ved hvorvidt Chelsea-spillerne i det hele tatt «ønsket å være der» (på Wembley).

Fikk du med deg ekspertenes analyse? Dette bør Chelsea gjøre i sommer.

Tøff start for Sarri

Kampen mellom fjorårets seriemester og vinner av FA-cupen tok aldri virkelig fyr. Med flere fravær hos begge lag bar det preg av treningskamp i solskinnet på Wembley.

Agüero satte ballen i mål ved to anledninger og sørget for at Maurizio Sarri fikk en tøff start på trenergjerningen i Chelsea. De blå fra London skapte knapt en eneste sjanse i løpet av kampen og fjorårets seriemester var nærmere 3-0 enn Chelsea var redusering.

Dermed er Pep Guardiola og Manchester City i gang med trofésankingen allerede før Premier League-sesongen starter fredag,

Ferietempo

Etter 12 minutter kom kampens første scoring. Chelsea forsøkte å stå høyt, men Pep Guardiolas gutter spilte av presset på eminent vis. Phil Foden fikk enorme rom sentralt i banen og avanserte framover, før han spilte fri Sergio Agüero på ti meter. Argentineren var klinisk da muligheten bød seg og banket ballen i hjørnet bak en sjanseløs Willy Caballero.

Resten av omgangen ble en tam affære og bar preg av tunge fravær hos begge lag. VM-stjernene Eden Hazard, Thibaut Courtois og Ngolo Kanté spilte ikke oppgjøret for Chelsea. De lyseblå fra Manchester manglet Kevin de Bruyne, Raheem Sterling og David Silva i kamptroppen.

Bare fem minutter etter pause burde Agüero ha doblet ledelsen. Spissen rundet Caballero, men avslutningen fra skrått hold gikk i nettveggen. Like etterpå fikk også Foden en stor mulighet, men forsøket fra 18-åringen gikk rett på den argentinske Chelsea-målvakten.

FIKK DU MED DEG DETTE? Karsten Warholm kjøpte leilighet til 8 mill. – tok med kompisene på flyttelasset.

Nesten hattrick

Etter 58 minutter var det derimot lite Caballero kunne gjøre. John Stones brøt et pasningsforsøk på egen sekstenmeter og startet en herlig kontring for de lyseblå. Ilkay Gündogan spilte fri Bernardo Silva til høyre i banen, før portugiseren slo en perfekt vektet pasning til Agüero som satte inn sitt andre for dagen.

Argentineren kunne fullført hattricket med snaue 20 minutter igjen å spille, men reservekeeper Caballero dro fram nok en redning. Med ti minutter igjen, var kampens store spiller ferdig for dagen.

Tre minutter før slutt kom Chelseas første ordentlige sjanse, men verken Tammy Abraham eller Victor Moses evnet å overliste Claudio Bravo. Det ble ingen flere mål og Manchester City kunne dermed feire årets første trofé.

De lyseblå fra Manchester åpner Premier League-sesongen borte mot Arsenal 12. august. Chelsea skal til John Smith's Stadium for møtet med Huddersfield.

(©NTB)

nse, men verken Tammy Abraham eller Victor Moses evnet å overliste Claudio Bravo. Det ble ingen flere mål og Manchester City kunne dermed feire årets første trofé.

De lyseblå fra Manchester åpner Premier League-sesongen borte mot Arsenal 12. august. Chelsea skal til John Smith's Stadium for møtet med Huddersfield.

(©NTB/AFTENPOSTEN)