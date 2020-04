Stor usikkerhet rundt lokalfotballen: – Vi jobber med flere scenarioer

fotball

MOLDE: Koronaviruset har sørget for at all idrettsaktivitet foreløpig er blitt utsatt til minst 15. juni. Dette sørger for at vårsesongen kan bli svært vanskelig å gjennomføre for både spillere og ledere. Træff gikk tidligere i uka ut i Romsdals Budstikke med et spesielt forslag til hvordan sesongen kan gjennomføres.