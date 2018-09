Stor oversikt: Her er Eliteseriens billigste og dyreste billetter

fotball

Vi sjekket billettprisene i Eliteserien for fire forskjellige typer supportere.

Hjemmesupporteren, som vil støtte laget med sang.

Bortesupporteren.

Gjerrigknarken, som bare vil komme seg inn på den billigste plassen.

Luksussupporteren, som vil se mest mulig av banen en ålreit plass på langsiden.

Vi tok utgangspunkt i prisene som de forskjellige lagene har tilgjengelig på sin nettside. Det vil si at eventuelle kampanjer eller priser for spesielle medlemstyper ikke er medregnet. Mange av klubbene har rabatt for supportere med medlemskap i andre selskap, men det tas det ikke hensyn til.

Sesongkortpriser er også uavhengig av denne undersøkelsen – dette er kun for enkeltbilletter i Eliteserien.

Hjemmesupporteren – den syngende supporteren:

Hjemmesupporter-billetter Marienlyst stadion (Strømsgodset): 350 kroner (uten Godsetunionen-medlemskap. Med medlemskap koster det 250 kroner. Barn 230/170 kr). Extra Arena (Ranheim): 295 kroner. Samme som de gode plassene. Åråsen stadion (Lillestrøm): 270 kroner (220 kroner for medlemmer. 210/160 kroner for studenter og honnører. 160/110 kroner for barn). Intility Arena (Vålerenga): 235 kroner. Lerkendal (Rosenborg): 220 kroner. Brann stadion (Brann): 210 kroner (130 kroner for barn). Alfheim (Tromsø): 210 kroner (160 kroner for honnør, 130 kroner for studenter og militær, 80 kroner for barn). Nadderud (Stabæk): 200 kroner (100 kroner for barn). Kristiansund stadion (Kristiansund): 200 kroner (100 kroner for honnør/student. 80 kroner for barn). Sør Arena (Start): 160 kroner (90 kroner for ungdom, 60 kroner for barn) Haugesund stadion (Haugesund): 150 kroner. Aspmyra (Bodø/Glimt): 150 kroner (100 kroner for barn og studenter). Sarpsborg stadion (Sarpsborg 08): 150 kroner (100 kroner for barn og studenter). Aker stadion (Molde): 120 kroner (80 kroner for moderasjon og 50 kroner for barn). Skagerak Arena (Odd): 100 kroner. Komplett Arena (Sandefjord): 100 kroner.

Her er det Strømsgodset og faktisk nykommer Ranheim som kommer dårligst ut. Det skal sies at en hjemmesupporter på Marienlyst ikke betaler 350 kroner hvis vedkommende er medlem av Godsetunionen, men det er altså den suverent dyreste billetten hvis man skal på én kamp på hjemmefeltet på Marienlyst.

350 kroner er altså summen kompisen må ut med om han eller hun skal bli med en gjenganger på kamp i Drammen.

For nyopprykkede Ranheim gjør man ikke forskjell på syngende hjemmefans og langside-plassene, som er på samme tribune. Dermed koster det nesten 300 kroner for å dra på en enkeltkamp for å synge for den blå delen av Trondheim! De stive prisene er allerede tema i fjæra.

Kan endre pris neste år

– Ingenting i Ranheim er hugget inn i stein. Vi gjør dette for første gang. Det kan godt hende vi har bedre løsninger for en supportertribune til neste år, avslører daglig leder Frank Lidahl.

De aller fleste syngende fans i Ranheim har sesongkort, så prisen har egentlig ikke vært et tema for klubben. Supporterne har derimot ytret ønske om å bytte plassering neste år. Dermed kan det fort bli plassbytte og lavere pris for syngende hjemmefans på Ranheim i 2019.

– Vi tror ikke dagens plassering er den optimale. Det tror ikke de heller. Jeg er enig i at når vi er så små som vi er – og vi ønsker rekruttering – så er det ikke noe varm invitasjon med en så dyr billett. Da er det naturlig at vi ser på muligheten for å utvikle det for den syngende hjemmefansen til neste år, sier Lidahl.

I den andre enden av skalaen er Sandefjord og Odd snillest med egne supportere – der trenger man bare betale en hundrelapp for å komme inn på supporterfeltet.

Bortesupporteren:

Bortesupporteren Intility Arena (Vålerenga): 235 kroner. Lerkendal stadion (Rosenborg): 220 kroner. Åråsen stadion (Lillestrøm): 220 kroner. Marienlyst (Strømsgodset): 220 kroner (130 kroner for barn). Brann stadion (Brann): 210 kroner (130 kroner for barn). Alfheim (Tromsø): 210 kroner (160 kroner for honnør, 130 kroner for studenter, 80 kroner for barn). Sarpsborg stadion (Sarpsborg 08): 200 kroner. Skagerak Arena (Odd): 200 kroner (150 kroner for barn/student/honnør). Haugesund stadion (Haugesund): 200 kroner (100 kroner for barn/honnør). Nadderud stadion (Stabæk): 200 kroner (100 kroner for barn/honnør/student). Komplett Arena (Sandefjord): 200 kroner (70 kroner for barn). Aspmyra stadion (Bodø/Glimt): 200 kroner (gratis for barn). Aker stadion (Molde): 180 kroner. Kristiansund stadion (Kristiansund: 170 kroner (90 kroner for honnør/student. 70 kroner for barn). Extra Arena (Ranheim): 160 kroner. Sør Arena (Start): 160 kroner (90 kroner for voksen under 20 år og 60 kroner for barn).

I langstrakte Norge koster det å være fotballsupporter. Med unntak av oppgjørene mellom østlandsklubbene er det stort sett bare lange turer som venter en supporter i Eliteserien.

For eksempel må Rosenborg- og Molde-supporterne belage seg på rundt fire-fem timer i buss for å komme seg til bortemøtet i en av Norges største klassikere. Mellom Bergen og Stavanger (som dog ikke har noe eliteserielag akkurat i år) er det fem timer i bil som venter. Eller hva med «slaget om Nord-Norge» Tromsø-Bodø/Glimt? Der venter opp mot ti timer i buss – hver vei! God tur.

Bedre ble det ikke for Brann-fansen, som fikk sin bortetur til Tromsø endret tre uker før kamp: Supportersinne etter NFFs endringer.

Når reise og eventuelt opphold koster flesk, kan en høy billettpris være et ekstra irritasjonsmoment. En blodfan som har tenkt seg på alle turene i årets sesong, må ut med anslagsvis 3.185 kroner bare i billettpriser. Det tilsvarer 212 kroner i snitt pr. kamp.

Det er 22 kroner mer enn NSA (Norsk Suppoerallianse) sitt sterke ønske om pris på bortebilletter. Ønsket lyder altså på 190 kroner. Det ønsket er det bare Ranheim, Start, Molde og Kristiansund som oppfyller.

– Norsk fotball må bruke mer tid på fotballsupporteren, sier Ranheim-Lidahl.

– Pris er ikke den viktigste driveren

Start og Ranheim er snillest med sine gjester og tar 160 kroner i døra. Start er ekstra snille og opplyser ved bestilling på nett at folk under 20 år kommer inn for 90 kroner, mens barneprisen er 60 kroner.

– Det er bare fordi vi ønsker en best mulig ramme rundt kampen og derfor tilbyr fritt setevalg. Og da tar vi også samme pris for bortefans, som resten av tribunen. Det er altså en liten gest til de som kommer, sier billettansvarlig i Start, Maren Nuland Marcussen.

Nå gjør de for øvrig også grep før den viktige bunnkampen mot LSK. Det gjør at Start for første gang på fem år kan passere 10.000 tilskuere.

I den andre enden av skalaen tar Vålerenga 235 kroner for gjestende supportere på sin nye arena på Oslo øst. Det er 15 kroner dyrere enn Strømsgodset, RBK og erkerival LSK tar betalt for sine gjester.

– Vi har jo generelt sett lagt oss på et prisnivå som er relativt litt flere av de samme klubbene. Omtrent på samme nivå som Brann og Rosenborg. Det er der vi har lagt prisnivået. Tilsvarende pris på vår egen supportertribune, sier kommersiell leder i Vålerenga, Espen Østerhaug.

– Vi vet at pris ikke er den viktigste driveren for å dra på kamp. Det handler om stemning og fellesskap. Vi har lagt oss på et prisnivå som vi mener er fornuftig sammenlignet med klubbene jeg nevnte tidligere, fortsetter han.

Gjerrigknarken – stadions billigste plasser:

Billigste plasser på stadion Extra Arena (Ranheim): 245 kroner (150 kroner for barn). Langside uten tak. Lerkendal (Rosenborg): 245 kroner (155 kroner for barn). Nede i hjørnene på langsiden Intility Arena (Vålerenga): 235 kroner. Supportertribunen. 300 kroner er prisen for billigste plass på vanlig tribune. Marienlyst (Strømsgodset): 220 kroner (130 kroner for barn). Kortside ved bortefansen. Åråsen (Lillestrøm): 220 kroner (160 kroner for studenter/honnører. 110 kroner for barn). Kortsiden og ute i hjørnene på langsiden. Brann stadion (Brann): 210 kroner (100 kroner for barn). Unummerert. Nadderud stadion (Stabæk): 200 kroner (100 kroner for barn/studenter/honnør). Ikke på hovedtribunen, men plasser uten tak. Kristiansund stadion (Kristiansund): 170 kroner (90 kroner for honnør/student. 70 kroner for barn). Kortside ved bortefansen. Sør Arena (Start): 160 kroner (90 kroner for ungdom, 60 kroner for barn). Mange valgmuligheter. Haugesund stadion (Haugesund): 150 kroner (honnør/UNG-pris 100 kroner. Barn 60 kroner.) Ståplasser eller langside uten tak. Aker stadion (Molde): 120 kroner. Syngende fans-seksjonen. 140 kroner hvis man vil sitte på tilsvarende plass utenfor synge-seksjon. Aspmyra (Bodø/Glimt): 100 kroner. Kortside uten tak. Komplett Arena (Sandefjord): 100 kroner. 200 kroner hvis man ikke har supporterbillett. Alfheim (Tromsø): 100 kroner (50 kroner for barn). Kortside uten tak. Sarpsborg stadion (Sarpsborg 08): 100 kroner (50 kroner for barn). Familietribune. Kortside med tak. Skagerak Arena (Odd): 60 kroner. Kortsiden, den gamle bortetribunen. Med tak.

For 60 kroner kan man i Skien komme seg på kamp – og attpåtil ha ålreite plasser under tak! Mange av stadionene tar seg billigere betalt for plasser under tak, slik som Alfheim og Aspmyra. Men på Skagerak Arena er det altså den gamle hovedtribunen, som inntil 2007 var langsiden på stadion, som har de billigste billettene. Frem til i fjor var dette bortefansens plasser, men nå er det «gjerrige» telemarkinger som kan se kamp under tak for 60 kroner. Tribunen har ikke dårligere plasser enn resten av kortsidene, selv om noen stolper kan gi hemmende sikt.

– Pris skal ikke være noe hinder for at folk skal komme seg på kamp. Derfor ønsker vi å tilby et alternativ som er veldig rimelig, sier daglig leder i Odd, Einar Håndlykken.

Han var faktisk ikke klar over at Skagerak Arena huser ligaens billigste billetter.

– Det er jo veldig positivt. Vi har en lokal profil og mange i nærområdet lever på vanlige lønninger, for å si det sånn. Vi synes det er riktig, sier Håndlykken.

Syv klubber tilbyr ikke voksenbilletter for under 200 kroner. Verst i klassen er faktisk trønderklubbene. Ranheim tar 245 kroner for de billigste plassene – altså langsiden uten tak. Har man Coop-medlemskap kommer man seg riktig nok inn på samme tribune 100 kroner, men det kan ikke undersøkelsen ta hensyn til. For 160 kroner kan for så vidt ranheimsfolket også ta seg inn på bortetribunen, men det teller heller ikke.

På Lerkendal må man på en vanlig kampdag ut med minst 245 kroner – da får man plasser med begrenset sikt nede i hjørnene. Klubben operer selvfølgelig med barne- og studentpriser og har i tillegg også en «to for en»-kampanje med TOBB-medlemskap. Det kommer man langt med som gjerrigknark, men denne undersøkelsen tar altså ikke hensyn til det.

Luksussupporteren – de gode plassene:

Gode plasser på stadion Lerkendal (Rosenborg): 440 kroner (barn/honnør/student for 290 kroner. 380–240 kroner litt lenger ut til sidene). Intility Arena (Vålerenga): 360 kroner (240 kroner for honnør/student. 200 kroner for barn. 300 for voksen/200 kroner for honnør/student/100 kroner for barn litt lenger ute til sidene). Marienlyst stadion (Strømsgodset): 340 kroner (310/300 kroner litt lenger ut til sidene. Barn går inn for 190/140 kroner. Student/honnør går inn for 210/150 kroner) Aker stadion (Molde): 340 kroner (210 kroner for moderasjon. 100 kroner for barn). Åråsen (Lillestrøm): 320 kroner (220 kroner for student/honnør. 160 kroner for barn). Aspmyra (Bodø/Glimt): 300 kroner (250 kroner mellom midterste plasser og plassene helt ute til sidene). Haugesund stadion (Haugesund): 300 kroner. Sarpsborg stadion (Sarpsborg 08): 300 kroner (på hovedtribunen. Motsatt langside har dårligere sikt på grunn av lavere tribune, men der får man plasser for 240 kroner. 120 kroner for barn/student/honnør) Skagerak Arena (Odd): 300 kroner (225 kroner. Ålreite plasser for 250 kroner/175 kroner for barn). Nadderud stadion (Stabæk): 300 kroner (på øvre seksjon. På nedre får voksne billett for 250 kroner. Barn/student/honnør for 150 kroner). Extra Arena (Ranheim): 295 kroner. Brann stadion (Brann): 280 kroner (130 kroner for barn). Alfheim (Tromsø): 260 kroner (210 kroner for honnør, 150 kroner for student/militær, 100 kroner for barn). Sør Arena (Start): 260 kroner (150 kroner for ungdom). Komplett Arena (Sandefjord): 250 kroner (150 kroner for ungdom. Barn går inn gratis). Kristiansund stadion (Kristiansund): 220 kroner.

I Kristiansund er det relativt flat billettstruktur – altså liten forskjell på prisnivået på stadion. Det vil si at de som vil se best, ikke betaler all verden til overpris for å sitte midt på langsiden. Nå skal det sies at stadion heller ikke er veldig bratt eller høy, og stolper vil uansett hemme litt sikt for mange plasser.

Stolper er det også på Lerkendal, men midt på langsiden – på øvre del – ser man uansett svært godt. Men det koster. 440 kroner er ligaens dyreste billetter for hvermannsen, hvis man ser bort ifra VIP-en. Prisnivået synker jo lenger ut til sidene man kommer på langsidene, der man fremdeles har ganske god sikt. Spesielt på øvre seksjon. For 380 kroner eller 240 kroner kan man få relativt gode billetter også på Lerkendal.

Rosenborg på vei mot 17. strake «tilskuergull»

440 kroner er likevel dyrest – om lag 80 kroner dyrere enn langsidebillettene på Intility i Oslo.

Etter 21 serierunder er det for øvrig Rosenborg som topper tabellen for tilskuersnitt, med 16.882 tilskuere i snitt pr. kamp. Den statistikken har trønderne vunnet hvert år siden 2002.

Brann var forrige vinner, med 12.545 i snitt mot Rosenborgs 12.142 tilskuere i 2001.

Bak Rosenborg ligger Brann (10.287), Vålerenga (9.105) og Molde (6.776) på tilskuertabellen.

Nederst på tilskuerstigen ligger byrival Ranheim, med 2.150 tilskuere i snitt ni runder før slutt. Det er likevel over dobling av snittet fra fjorårssesongen til laget som kom opp fra 1. divisjon i fjor.