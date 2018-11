Start rystet Rosenborg i cupdrama. På overtid sendte Søderlund trønderne til Ullevaal.

fotball

Rosenborg – Start 2–1 (0–1)

Start ville veldig gjerne snyte Rosenborg for muligheten til å vinne klubbens 12. NM-tittel da lagene møttes til semifinale på Lerkendal.

Cupfeberen herjer i Kristiansand, men Kjetil Rekdal sendte et B-preget lag utpå Lerkendal-matten, et valg som skapte reaksjoner hos Start-fansen før avspark. Syv spillere var byttet siden seriekampen mandag der Start tapte 1–3 mot Molde.

Start ligger to poeng unna kvalifiseringsplassen i serien, og Rekdal valgte å spare sin sterkeste startoppstilling til søndagens viktige bunnkamp mot Sandefjord.

Rini Coolen, sparte på sin side ikke på kruttet. Rosenborg gikk til semifinalen som klare favoritter. Kun Pål André Helland ble spart fra start sammenlignet med laget som gikk på banen mot Brann i seriefinalen søndag. Jonathan Levi fikk i stedet sjansen fra start.

Sjansefattig

Selv om hjemmelaget var storfavoritter, ble åpningsminuttene på Lerkendal av det sjansefattige slaget. Rosenborg kontrollerte kampen, men i løpet av det første kvarteret fikk RBK tre cornere, uten at Håkon Opdal i Start-målet ble satt på de vanskelige prøvene.

Samuel Adegbenro var kvikk på venstrekanten, men fikk ikke betalt for innsatsen i form av mål. Starts beste mulighet var en avslutning fra Kasper Skaanes, men skuddet gikk utenfor målet til André Hansen.

Knappe ti minutter senere viste Anders Trondsen frem skuddfoten, men avslutningen utenfor Starts sekstenmeter gikk over mål.

Mål i fleisen

Rosenborg klarte ikke spille ut gjestene de første 25 minuttene, men var nær ved å ta ledelsen i det 27. minutt. Da kom Jonathan Levi til en sjelden avslutning på bakerste stolpe på et presist slått innlegg av Birger Meling. Men dessverre for Levi og hjemmepublikum, så gikk ballen like over tverrliggeren.

Nå virket det som om Rosenborg våknet litt til. Bevegelsene foran ballfører ble flere, og det lå en scoring i luften.

Og ganske riktig. I det 33. minutt kom scoringen: Men den var det gjestene som sto for. Mot spillets gang headet Niklas Sandberg ballen i mål bak André Hansen etter et innlegg av Eirik Wichne. Jubelen blant de tilreisende Start-supporterne på tribunen eksploderte, og Rekdals valg av startoppstilling fremsto som en genistrek.

Laget som skulle være enkel motstand for Rosenborg, hadde plutselig overtaket i kampen om en finalebillett til Ullevaal. Start hadde skaffet seg et strålende utgangspunkt for å ta seg til cupfinalen for aller første gang i klubbens historie.

– Altfor dårlig

Da førsteomgangen var over, hadde ikke Rini Coolens menn skapt én eneste stor målsjanse og fikk selskap av lett pipekonsert på vei til garderoben. Rosenborg har vunnet 13 semifinaler i cupen på eget gress. Nå så det ut til at Start skulle sette en stopper for at de vant for 14. gang. Overfor NRK oppsummerte Tore Reginiussen omgangen slik:

– Det er altfor dårlig. Det går for sakte. Vi har mye ball, men vi klarer ikke skape all verden. Vi må opp med tempoet og gjøre ting ordentlig. Vi må ville det, om vi skal gå videre.

Presist Helland-innlegg

Etter pause kom Pål André Helland på banen for Jonathan Levi. RBKs høyreside hadde vært nærmest ufarlig de første 45, og før kampuret viste 55 spilte minutter, viste Helland seg frem: Slo et følsomt innlegg med venstrefoten, og på bakerste stolpe bredsidet Nicklas Bendtner inn ballen bak en utspilt Opedal. Endelig kunne hjemmepublikum, skuffende 7908 i antall, juble høylytt.

Nå var det mye friskere takter over Rosenborg. Innsatsen som Reginiussen etterlyste i pausen, var på plass. Det var ren enveiskjøring mot Start-målet de 15 første minuttene etter hvilen. Start ble presset lave, og jobbet febrilsk for å få ballen bort fra egen 16-meter.

Men gjestene ga aldri opp. Med 20 minutter igjen, var de farlig frempå etter en slurvete klarering innom egen 16-meter av Trondsen, men Hansen var våkent med.

Da Vegar Eggen Hedenstad fikk et klokkerent treff fra cirka 20 meter, trodde «alle» på Lerkendal at Rosenborg ville gå opp i ledelsen. Men ballen traff stolperoten, og ingen RBK-spillere fikk kontroll på returen. Da begynte det å lukte ekstraomganger på Lerkendal.

Men så dukket innbytter Alexander Søderlund opp foran mål. Meling kriget ballen inn foran mål, og der var Søderlund på rett plass til rett tid, akkurat slik en goalgetter skal. Han sendte Rosenborg i ledelsen 2–1 – og samtidig til Ullevaal 2. desember. Kort tid etterpå blåste dommer Ola Hobber Nilsen av kampen – og RBK kunne juble, mens Start måtte innse at drømmen om finale glapp.

– Den satt langt inne. Førsteomgangen er ræva, men i annenomgang viser guttene at de har lyst til å spille på Ullevaal i desember, sa Trond Henriksen til speaker på indre bane etter cupdramaet.

Rosenborgs motstander i cupfinalen blir Strømsgodset. Drammensklubben er cupmester fem ganger, siste gang var i 2010.