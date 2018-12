Stabæk tok første kvalik-stikk: Lokal tenåring ble helten

fotball

Stabæk – Aalesund 1–0

NADDERUD: Jeppe Moe svingte ballen inn i feltet. Midt i klyngen sto Tobias Børkeeiet. Treffet var klønete, men likevel perfekt. Det var akkurat det som skulle til for at ballen endte i mål.

Scoringen etter en snau halvtime sendte Stabæk i ledelsen. Den vant kampen. Og det kan bli forskjellen på Eliteserien og 1.-divisjon neste sesong.

– Det var en følelse som gikk gjennom kroppen min, som jeg sjelden har. Jeg scorer ikke så mye mål, så det var utrolig deilig, sier Børkeeiet til Aftenposten etter kampen.

Det var ikke kun det faktum at det ble mål, som varmet Stabæk-fansen i desemberkulden på Nadderud. De kunne også glede seg over hvem som sto bak scoringen.

Målgivende og mål: to lokale gutter. Assistenten på 23 år, målscoreren på 19 år.

Utvikler talenter

Duoen er et eksempel på hvordan Stabæk ønsker å drive. Snittalderen på laget som startet den første av to kvalikkamper mot Aalesund, var 23,5 år.

Stabæk har heller ikke så mye annet valg. De slitne fasilitetene her på Nadderud forteller om en klubb på sparebluss. Onsdag hadde kulden satt vannsystemet ut av spill.

Men det er vedtatt bygget en ny stadion her. Og overfor Aftenposten har sportssjef Inge André Olsen vært tydelig på at Stabæk «kommer til å være en toppklubb i løpet av de fem-ti neste årene».

Planen er at det skal skje med spillere som Børkeeiet og Moe som sentrale aktører.

– Det viser at vi er en utviklingsklubb. Du ser jo hvor mange talenter vi har. Hanche (Andreas Hanche-Olsen), Jeppe, Ola (Brynhildsen) og Tobias er jo egenutviklede fra akademiet. Det er helt fantastisk at det er Tobias som scorer, sier Ohi Omoijuanfo til Aftenposten.

– Det er utrolig gøy å bli satset på som ung gutt her i Stabæk. Stabæk har vært med på å forme meg som spiller og person. At jeg får lov til å spille på dette A-laget og representere Stabæk, betyr mye, sier Børkeeiet.

Stabæk siste ti sesonger 2007: Sølv 2008: Gull 2009: Bronse 2010: 12 2011: 10 2012: 16 (Nedrykk) 2013: 2 (Opprykk) 2014: 9 2015: Bronse 2016: 14 2017: 9

Store sjanser

Her på Nadderud var Stabæk det klart beste laget. Aalesund hadde lite å by på, og Stabæk fikk flere muligheter til å øke ledelsen.

Ohi Omoijuanfo, spissen som reddet Stabæk i kvaliken mot Jerv for to år siden, traff innsiden av stolpen. Nevnte Moe var nær på et frispark i 2. omgang. Og like før slutt kunne Børkeeiet blitt tomålsscorer.

At 2–0-scoringen lot vente på seg, fikk kanskje noen til å frykte en forlengelse av en vond trend.

For halvannen uke siden, i siste serierunde, var Stabæk på vei mot å sikre plassen i Eliteserien.

Da overtiden nærmet seg slutten, hadde hjemmefansen reist seg på tribunen. De ventet på dommerens sluttsignal – klare for å slippe jubelen løs.

I stedet satte Strømsgodset-spiss Mustafa «Mos» Abdellaoue inn utligningen. 2–2. Mer neglebiting. Mer nedrykksdrama.

Det var den sjette av de siste syv kampene hvor Stabæk hadde sluppet inn avgjørende mål på tampen av kampen.

Men det ble ingen reprise mot Aalsund. Med 1–0 er det imidlertid langt fra avgjort før returoppgjøret på bortebane søndag.