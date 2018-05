Southampton tok enormt steg mot fornyet Premier League-kontrakt etter nervepirrende nedrykksduell

fotball

SWANSEA - SOUTHAMPTON 0–1

Charlie Austin misset og misset, men Manolo Gabbiadini dukket opp på en retur og ga Southampton 1-0-seier mot Swansea i tirsdagens nedrykksdrama.

Med borteseieren har Southampton i praksis berget plassen i Premier League takket være tre poengs forsprang og overlegen målforskjell i forhold til Swansea.

– Det er en fantastisk seier for Southampton. Det er tre poeng som kan bety en ny sesong i Premier League, og milliarder av kroner, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

West Brom til Championship

For West Bromwich Albion er håpet om ny Premier League-kontrakt ute etter at det ble en vinner i Sør-Wales. Swansea har fortsatt et lite håp, men det kan knuses allerede onsdag dersom Huddersfield tar poeng mot Chelsea onsdag.

– Vi må gjøre det vi kan og se om det kan skje et mirakel. Vi hadde vår skjebne i egne hender, nå har vi ikke det. Vi trenger hjelp fra andre, sa Swansea-manager Carlos Carvalhal.

Det var et hjørnespark fra venstre som banet vei for Southamptons vinnermål i det 72. minutt. Ballen ble slått mot lengste stolpe og nikket tilbake i feltet. Oriol Romeu sendte den videre til Austin, som prøvde seg med en liggende volley.

Ballen ble klarert nesten på streken, men ikke lenger enn til Gabbiadini, som var våkent frampå og banket ballen i nettet via både keeper og en forsvarsspiller.

Mark Hughes feiret vilt med spillerne etter seieren. Han sto i fare for samme sesong å lede to lag som begge rykket ned fra Premier League. Fortapte Stoke var under streken da han fikk sparken i januar. Han overtok Southampton i mars.

– Helt siden vi tok denne utfordringen, har vi jobbet med gutter som bare trengte litt mer retning og tro. Jeg synes de var mektige i dag, sa Hughes.,

Nerver i høyspenn

Begge lag var tydelig fulle av nerver i skjebnekampen, og det var lite konstruktivt spill å se foran to sett supportere nesten like forknytt nervøse som spillerne. Ballen ble for det meste lempet langt framover, og det ble knapt skapt sjanser i første omgang.

De beste mulighetene hadde gjestene fra sørkysten, ved spissen Charlie Austin.

I det 31. minutt ble Austin fint spilt fram av Pierre-Emile Højbjerg og stormet inn i feltet på høyresiden. Avslutningen var hard og lav, men Lukasz Fabianski i målet kastet seg og holdt ballen uten altfor store problemer.

Et par minutter før pause fikk Austin sjansen igjen etter en stuss fra Oriol Romeu. Ved lengste stolpe fikk han godt treff på volley, men ballen gikk rett på keeper, og Fabianski tok den like godt i fast grep.

Stanget og stanget

Austin var avslutter igjen i det 60. minutt, da han møtte Cédric Soares' innlegg med en hard nikk fra seks meters hold. Igjen gikk den ganske rett på Fabianski, som reddet igjen.

Noen minutter senere så det stygt ut da Southamptons Jan Bednarek lå nede etter at lagets keeper Alex McCarthy traff ham med et utboksingsforsøk, men han kom til seg selv og gikk selv av banen.

Først etter at Austins fjerde store sjanse førte til Southamptons ledermål ble det fart i hjemmelagets offensiv, men ballen ville ikke i mål, heller ikke i de seks overtidsminuttene.

To dager etter at naboen Cardiff rykket opp til Premier League må Swansea se i øynene at laget mest sannsynlig rykker ned og at det ikke blir walisiske derbykamper i Premier League neste sesong.

Men fortsatt lever håpet. Huddersfield møter sterke Chelsea og Arsenal i sine to siste kamper. Blir det tap i begge, og Swansea slår Stoke søndag, rykker Yorkshire-laget ned i stedet.

Southampton trenger bare å unngå tap med kulerammesifre mot Manchester City søndag for å trygge en ny sesong i eliten.

(©NTB)