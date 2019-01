Sørloth-overgang til belgisk fotball bekreftet

fotball

Alexander Sørloths mye omtalte overgang fra Crystal Palace til belgiske Gent er i boks. Han tvilte ikke da låneavtalen kom på bordet.

Trønderen, som har fått svært lite spilletid i Premier League, blir dermed lagkamerat med landslagsstopperen Sigurd Rosted.

Gent har på Twitter lagt ut en videosnutt av at Sørloth skriver under for sin nye klubb. Låneavtalen skal gjelde ut sesongen, og planen er at Sørloth skal vende tilbake til Palace til sommeren.

I sitt første intervju gitt til Gents nett-TV trekker Sørloth fram sine fysiske egenskaper. Han forteller at han ikke trengte mye betenkningstid da belgierne tok kontakt for to uker siden.

– Etter det gikk ting veldig raskt. Jeg bestemte meg raskt for at jeg ville hit på lån, for jeg mener dette er den rette overgangen for min del, sier Sørloth.

Etter planen slutter han seg nå til lagets treningsleir i spanske Benidorm.

Håper på et oppsving

I Gent blir Sørloth gjenforent med gamletreneren Jess Thorup, som trente landslagsspissen i danske Midtjylland i 2017.

– Han fortalte meg hvordan han vil bruke meg og hva som er planene for sesongen. Dermed var det lett for meg å ta en avgjørelse. Han fortalte meg også at dette er en veldig fysisk liga, og det passer meg bra, sier Sørloth.

Gent ble belgisk seriemester for første og foreløpig eneste gang i 2015. Denne sesongen har klubben skuffet og ligger hele 17 poeng bak serieleder Genk, som har Sander Berge som en av sine faste nøkkelspillere.

– Ambisjonene til klubben er å toppe tabellen. Akkurat nå er vi på 7.-plass, men forhåpentligvis kan vi gjøre det skikkelig bra i vårsesongen og klatre på tabellen. Det er derfor jeg er her, sier Sørloth.

PL-erfaring

Spissen har tidligere også spilt for Rosenborg, Bodø/Glimt og nederlandske Groningen.

– Til tross min unge alder har jeg vært i mange klubber. Det gjør det enklere å tilpasse meg nye omgivelser, mener han.

Sørloth har fått tolv innhopp i Premier League denne sesongen. Han har startet tre Palace-kamper i ligacupen og én kamp i FA-cupen. Trønderen føler han kommer til Belgia med en god ballast.

– Premier League er den mest sette og største ligaen i verden, så det har gitt meg god erfaring. Det er mange gode spillere der, og jeg spilte mot flesteparten av dem.

