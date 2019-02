Søndag tapte de 20–0 i en parodi av en fotballkamp. Nå er klubben kastet ut av serien

fotball

Sesongen er over for Pro Piacenza på nivå tre i italiensk fotball. Klubbens desperate forsøk på å stoppe en utkastelse fra Serie C ble en parodi av en kamp.

Søndag røk Pro Piacenza på et ellevilt 0-20-tap borte mot Cueno. Gjestene startet med kun sju mann på banen, mens en åttende spiller slapp innpå underveis etter at klubben hadde fått spilletillatelsen i orden.

Dagen etter besluttet den italienske ligaorganisasjonen Lega Pro å sparke laget ut av Serie C. Før søndagens oppgjør hadde konkurstruede Piacenza uteblitt fra tre seriekamper fordi klubben ikke hadde nok spillere til å stille lag. Spillere og ansatte har ikke fått lønn, og de har derfor streiket i flere uker.

Hvis klubben uteble fra en fjerde kamp, ville det føre til automatisk utkastelse. Piacenza prøvde å unngå det ved å stille med en rekke ungdomsspillere. Også klubbens fysioterapeut ble sendt på banen etter at en spiller måtte ut med krampe.

I tillegg til å miste plassen i Serie C får klubben en bot på nesten 200.000 kroner.

Søndagens 0-20-tap er blitt gjort om til 0-3.

Så sent som i forrige uke ble Matera kastet ut av Italias tredje beste divisjon på grunn av økonomiske problemer.