Solskjærs magiske snuoperasjon ødelagt i overtidsdrama

fotball

Sheffield United – Manchester United 3–3

Det ble høydramatisk i flomlyset på Bramall Lane. Manchester United-spillerne trodde de var på vei mot en kjærkommen borteseier etter tre mål på syv minutter, men i siste ordinære minutt kom 3–3-målet som spolerte gleden.

Oliver McBurnie var mannen som utlignet for Sheffield United. Videodommerne sjekket målet for hands, men etter noen minutter landet de ned på at den var legitim.

Med under 20 minutter igjen lå gjestene fra Manchester fortsatt under 0–2 uten å ha fått til noe som helst, men Brandon Williams’ pene redusering snudde kampen helt på hodet.

19-åringen skjøt på volley og sendte en suser i lengste hjørne. Fem minutter senere var det nok en unggutt som sto frem. Spisstalentet Mason Greenwood hadde ikke vært lenge på banen før han skled inn 2–2 på en ball fra Marcus Rashford.

– Solskjær får betalt for grepene sine, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb under kampen.

Sheffield United hadde vunnet samtlige kamper i høst der de hadde gått opp i ledelsen først, men nå sprakk det skikkelig for Chris Wilders menn. I det 79. minutt la Rashford på til 3–2 på en glitrende pasning fra Daniel James.

Skral borteform

Tidligere i kampen hadde John Fleck og Lys Mousset gitt Sheffield United en fullt fortjent 2–0-ledelse.

Med poengdelingen fortsetter Solskjærs borteproblemer. På de elleve siste bortekampene i Premier League har Manchester United kun vunnet én gang. De øvrige har endt med fire uavgjorte og seks tap.

Etter 13 runder ligger kristiansunderens lag på niendeplass med 17 poeng. Opprykkslaget Sheffield United har ett poeng mer og ligger tre plasser høyere på tabellen.

Energisk hjemmepublikum

Sheffield United tok ledelsen etter snaut 20 minutter. Det skjedde da John Fleck scoret på returen etter en beinparade fra gjestenes stjernekeeper David de Gea. I forkant ble Phil Jones fraløpt av Lys Mousset, som avanserte inn i feltet og spilte videre til John Lundstram. Sistnevnte så sin avslutning bli reddet, men kunne juble like etter.

Noen minutter senere var ikke vertene langt unna 2–0. Fleck slo inn, og Fred stusset ballen videre like utenfor eget mål.

Tidlig i annen omgang skulle uansett scoringen komme. Andreas Pereira mistet ballen, og det utnyttet Sheffield United. Lys Mousset fikk tid og rom til å skyte. David de Gea kastet seg ned, men nådde ikke frem.

Hjemmelaget struttet av selvtillit, og på tribunene var det en energisk atmosfære. Manchester United så helt rådville ut.

Tapte midtbanekrigen

Det ble tidlig klart at Solskjærs menn kom til å få en røff kveld. Sheffield United føk ut i høyt press og spilte en direkte fotball gjestene ikke var i nærheten av å ha et motsvar på. Først etter fire minutter hadde Manchester United kontroll på ballen på motsatt banehalvdel.

Det skulle bli en av få ganger gjestene fikk lov til å prøve seg på noe offensivt før pause. Sheffield Uniteds fysiske og aggressive kampplan ga dem konstant problemer. Det var baklengsmålet et synlig bevis på.

Manchester United gjorde det samtidig vanskelig for seg selv. Sjelden har Solskjærs utvalgte vært mer upresise enn det de var i første omgang.

Det hjalp heller ikke at bortelaget kom til kampen med en skadeskutt midtbane. Scott McTominay har vært sentral i Uniteds oppsving etter en fæl seriestart, men skotten er for tiden ute med en vond ankel. I tillegg var Paul Pogbas kreativitet igjen dypt savnet.

Under press

Allerede før 1–0-scoringen måtte de Gea gjøre en eminent dobbeltredning. Tonen var satt, og lydnivået på Bramall Lane eksploderte for første gang i kampen.

Manchester Uniteds snuoperasjon var svært overraskende. Ingen kunne se den komme etter det som ble prestert på banen

– Det var så tannløst og svakt så lenge, at det var ingenting som tilsa at de skulle komme tilbake, sa Brede Hangeland i TV 2-studioet.

Litt typisk for sesongen ble det likevel ingen trepoenger for Ole Gunnar Solskjær.

Nordmannen må fremover leve med et konstant press hver gang Manchester United ikke vinner. Særlig nå som Mauricio Pochettino er arbeidsledig etter sparkingen i Tottenham.