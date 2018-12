Solskjærs posisjon i Manchester: – Noen er bare fotballspillere. Han var noe mer.

fotball

MANCHESTER: I en lang murbygning i Sir Matt Busby Way, et par hundre meter bortenfor mektige Old Trafford, er det ett inngangsparti som skiller seg ut.

Der henger et stort bilde av Manchester United-laget som vant Serievinnercupen i 1968.

Laget som vant den gjeveste turneringen i Europa ti år etter at åtte spillere mistet livet i en tragisk flyulykke, er en påminnelse om at Manchester United er en fotballklubb med en lang og rik historie.

Innenfor døren her er man svært opptatt av denne historien. Dette er lokaler som nå leies av Manchester United Supporters' Trust (MUST).

Det er en uavhengig supportergruppe som kjemper for klubbens fremtid. Som vil unngå at klubben havner på kollisjonskurs med egne verdier. Og som høylytt har advart mot eierskapet til Glazer-familien, amerikanerne som tok over klubben i 2005.

– Brydde seg om mer enn fotball

Her er Solskjær en helt. Og det handler ikke bare om målene han scoret som spiller fra 1996 til 2007.

– Noen er bare fotballspillere. Solskjær var noe mer. Det handler om personlighet, integritet og hva man står for, sier Duncan Drasdo, lederen av MUST.

Vi sitter på det lille kontoret som er så fullstappet at det minner om en bod. På veggene henger Manchester United-bildene tett i tett. Der ser vi Solskjær som sklir på gresset med hendene i været etter den scoringen i Champions League-finalen i 1999.

På motsatt side er det to innrammede tegninger. Den ene er av Sir Alex Ferguson. Den andre er av Solskjær.

– Inntrykket fansen har, er at «Ollie» brydde seg om mer enn bare fotball. Han var ikke egoistisk, heller motsatt, sier Drasdo.

Fikk hyllest

At Solskjær skulle ende opp som manager i en av verdens største fotballklubber, var for de fleste utenkelig så sent som tirsdag formiddag.

Men rundt et døgn etter at den første Twitter-meldingen antydet hva som kunne skje, ble nyheten bekreftet. Solskjær skal lede Manchester United frem til sesongslutt i mai.

45-åringen leder laget i kamp allerede lørdag kveld borte mot Cardiff, laget han fikk sparken fra etter snaue åtte måneder i 2014. I løpet av de månedene rakk Solskjær en følelsesladet retur til Old Trafford.

I ettertid har han sagt at han ble helt satt ut av hyllesten han fikk på «Drømmenes teater» den dagen.

Solskjærs fem første kamper Slik ser kampprogrammet ut for Manchester United den nærmeste tiden. 22.12: Cardiff (b) 26.12: Huddersfield (h) 30.12: Bournemouth 02.01: Newcastle (b) 05.01: Reading (h), FA-cupen

– Større i England

–Jeg vil påstå at Solskjær av en eller annen merkelig grunn er større i England enn i Norge.

– Det sier veldig mye at han mot slutten av spillerkarrieren ble omtalt som legende av de andre spillerne i garderoben, sier Lars Morten Olsen, redaktør i medlemsbladet til Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb.

Han mener også at en del av forklaringen på Solskjærs posisjon blant fansen, var at han gikk ut og støttet dem før Glazers oppkjøp i 2005.

Lokalavisen Manchester Evening News har trukket frem igjen hva Solskjær sa den gang:

– Jeg mener at det er viktig at klubben forblir i riktige hender.

– Han var den eneste aktive spilleren som sa noe den gangen, sier Olsen.

Bringe smilene tilbake

I Manchester snakkes det nå om at Solskjær skal «bringe smilene tilbake» etter en tung periode.

At han forstår klubben og supporterne, trekkes også frem som sentrale grunner til den sensasjonelle ansettelsen.

På kort sikt kan det være nok til å gi laget et løft.

Men som det ble sagt også etter sparkingen av Louis van Gaal i 2016, stikker problemene dypere.

Tidligere i høst skrev The Guardian-journalist David Conn at Glazer-familien (siden 2005) har tatt nesten like mye penger ut av klubben som Manchester Citys styrtrike eiere (siden 2008) har pumpet inn.

– Fansen elsker ham

Tilbake på det lille kontoret ved Old Trafford sitter Duncan Drasdo. Han mener at dette er nøkkelen når Manchester Uniteds fall skal forklares.

– Da Glazers tok over i 2005, hadde vi en ung Wayne Rooney og en ung Cristiano Ronaldo. Derfor ble vi bedre selv om vi stoppet å investere. Da Ronaldo dro i 2009, var toppen nådd. Men egentlig startet tilbakegangen mye tidligere, sier han.

Drasdo argumenterer for at en spillerstall med behov for forsterkninger de siste årene ble kamuflert av Fergusons magi.

Og at da Ferguson forsvant, var det stopp.

Siden er Manchester United-fansen blitt stadig mer fortvilet. I manges øyne var José Mourinho en manager som ikke passet klubbens tradisjoner og historie.

Drasdo titter opp på bildet av den ikoniske feiringen for snart 20 år siden, smiler og sier:

– Han forstår hva supporterne vil, og supporterne elsker ham.