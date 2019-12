Solskjærs menn fikk nådeløs kritikk i pausen. Slo hardt tilbake mot lag fra nivå fire.

fotball

Manchester United – Colchester 3–0

Manchester United er klar for semifinalen i ligacupen etter seieren over League Two-laget Colchester på Old Trafford.

– Et meget godt kvarter av Manchester United var den store forskjellen. En fullt fortjent seier til slutt, oppsummerte ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Trekningen av semifinalene ble gjort sent onsdag kveld.

Manchester United – Manchester City

Leicester – Aston Villa

De første kampene er terminfestet 6. januar, med returoppgjørene 27. januar. Finalen spilles på Wembley søndag 1. mars.

– Manchester City er det beste laget i England, synes jeg. Vi har vist tidligere at vi kan gjøre det bra mot dem, og vi gleder oss, sa Ole Gunnar Solskjær i intervju med Viasat etter kampen.

Kritiske eksperter

Manchester United stilte med et solid lag fra start i kvartfinalekampen. Spillere som Harry Maguire, Luke Shaw, Juan Mata, Marcus Rashford, Anthony Martial og stjerneskuddet Mason Greenwood var i lagoppstillingen.

Hjemmelaget tok tidlig tak i kampen, men Marcus Rashfords avslutning etter åtte minutter ble reddet av Colchester-målvakt Dean Gerken. Bortelaget la seg lavt i banen og hadde en tydelig kampplan der det skulle satses på kontringer.

Men selv om Manchester United var overlegen i banespillet, så klarte ikke laget å skape så altfor mange målsjanser de første 45 minuttene. Anthony Martial hadde et par skuddforsøk, men ballen ville ikke mellom stengene.

Lagene gikk til pause på stillingen 0–0. I Viasat-studioet slaktet ekspertene Morten Langli og Mohammed Abdellaoue det som Ole Gunnar Solskjærs menn viste på banen.

– Solskjær bør ta grep, og jeg forventer at han sier ganske klart ifra i pausen. De må ha mer tempo i spillet sitt, sa Abdellaoue.

– En bedre motstander hadde straffet dem. Manchester United er dårlige til å spille mot etablert forsvar, meldte Langli, som la til han var «sjokkert» over det han hadde sett.

Kjempescoring av Rashford

Seks minutter ut i 2.-omgang ble det jubel på Old Trafford. Manchester United kontret etter en brukbar Colchester-mulighet. Nemanja Matic spilte gjennom Marcus Rashford på venstrekanten. Rashford dro seg innover i 16-meteren og dunket ballen hardt i mål fra elleve meters hold. 1–0 til hjemmelaget.

– For en scoring av Rashford, utbrøt kommentator Roar Stokke.

Fire senere ble ledelsen doblet. Mason Greenwood la inn mot Rashford på bakre stolpe, og en uheldig Ryan Jackson for bortelaget satte ballen i eget mål.

Og etter 61 minutter økte Anthony Martial til 3–0. Rashford la presist inn og Martial skled inn kveldens tredje scoring.

– Et fantastisk angrep rett og slett, sa ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Til tross for flere gode Manchester United-muligheter, ble det ikke flere scoringer. Dermed ble det et trygt avansement for Ole Gunnar Solskjær & Co.

– Det ble mye mer tempo i 2.-omgang, og Manchester United var mer direkte i spillestilen. De får noen fine scoringer også, sa Mohammed Abdellaoue etter kampen.

Uenig med ekspertene

I et intervju etter kampen uttalte Solskjær at han var mest fornøyd med 1.-omgangen, stikk i strid med ekspertene i studio.

– Hvis han mener det, så har vi veldig forskjellig syn på fotball, svarte Morten Langli.

Neste kamp for Manchester United er førstkommende søndag. Da venter Watford på Vicarage Road.

De røde ligger på 6.-plass på tabellen etter 17 spilte kamper i Premier League.