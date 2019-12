Solskjærs drømmeuke komplett: Hylles etter gigantduellen

fotball

Manchester City-Manchester United 1–2

ETIHAD STADIUM: Nordmannen startet uken med spekulasjoner om at han ville få sparken hvis begge gigantoppgjørene endte med nederlag.

Nå går han hviledagen i møte, vel vitende om at aksjene hans på Old Trafford er betydelig styrket. Seks poeng mot Tottenham og Manchester City er kruttsterkt i seg selv. Prestasjonen tar seg enda bedre ut når vi vet at det er José Mourinho og Pep Guardiola som har vært Solskjærs duellanter på motstanderbenkene.

Etter kampen sto Sir Alex Ferguson på ærestribunen og applauderte Solskjær og spillerne. Nordmannens gamle lagkamerater sto i kø for å hylle prestasjonen.

– Det er en vill industri dette. Det var mye negativitet etter de siste resultatene deres, men så tar de seks poeng i disse to kampene. Jeg vil beskrive dette som en skikkelig Manchester United-forestilling, og all ære til Ole Gunnar Solskjær. De hadde god struktur og var forrykende når de angrep. En virkelig stor dag for klubben, sa United-legende Roy Keane til Sky Sports.

Gary Neville var også i ekstase.

– Hvis du hadde spurt meg om jeg trodde de kunne slå City borte, så ville jeg svart aldri. Dette har vært fire fantastiske dager for United, sa han til Sky Spors.

– De var nådeløse da City ga vekk ballen. En kampplan med vilje og intensitet, skriver tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand på Twitter.

I TV 2-studio sa tidligere Manchester United-spiller Darren Fletcher at seirene vil styrke spillernes tro på Solskjær.

– Disse to resultatene er enorme, sa han.

Lørdagens seier betyr også at United nå bare har fem poeng opp til Chelsea på den fjerde og siste plassen som sikrer Champions League-spill neste sesong. Skulle United kvalifisere seg dit, vil sesongen enkelt kunne bli stemplet som en suksess.

United ledet 2–0 etter en halvtime.

– Vi hadde en plan før kampen. Vi visste akkurat hvordan vi skulle spille, sier United-spiller Scott McTominay i et intervju vist på TV 2.

– Naive

United hadde lenge full kontroll. Seks minutter før slutt reduserte imidlertid Nicolás Otamendi til 1–2, og hjemmelaget presset gjestene. Til slutt var det imidlertid de røde supporterne som kunne juble for seieren.

Tidligere United-spiller, Darren Fletcher, sa i pausen at Solskjærs taktikk var «spot on». Han kritiserte også den lyseblå motstanderen.

– Det virker som Manchester City har vært naive, og at de har trodd at de ville vinne kampen enkelt. De har ikke respektert Manchester United, sa Fletcher, som gjestet TV 2s studio.

– Vi kunne scoret flere mål, sier Marcus Rashford etter kampen.

– Det var en tøff seier. Noen ganger får man mer ut av det som et lag. Vi nyter denne seieren legger han til.

Manchester City er nå på tredjeplass, 14 poeng bak serieleder Liverpool som vant 3–0 i Bournemouth tidligere på dagen.

City-protester – ville ha straffe

Pep Guardiola raste mot dommeren da lagene gikk til garderoben på stillingen 0–2. Like før pause fikk nemlig United en marginal dommeravgjørelse med seg. Anthony Taylor pekte ikke på straffemerket da Kyle Walkers innlegg ble stoppet av armen til en skliende Fred.

Videodommerne (VAR) så på saken, men de så ingen grunn til å overprøve kamplederens avgjørelse. Protestene ble kanskje ekstra sterke fordi nettopp VAR-teamet landet på motsatt konklusjon halvveis i omgangen. Da var det Citys Bernardo Silva som la Marcus Rashford i bakken. Dommer Taylor vinket spillet videre, men VAR grep inn og ga United det som så ut som en klar straffe. Den satte Rashford sikkert i mål.

Det ble starten på seks-syv utrolige United-minutter. Rashford fikk raskt to gode skuddmuligheter til. Det første styrte han utenfor, det andre smalt i tverrliggeren.

Like før det andre kvarteret var fullført skulle imidlertid United få sitt andre mål. Anthony Martial og Daniel James klarte på litt kranglete vis å spille seg inn i City-feltet. Førstnevnte skaffet seg nok rom til å avslutte, og skuddet gikk i mål via stolpen.

United ledet 2–0 på bortebane, og Solskjær hadde fått akkurat det kampbildet han ønsket seg. De røde hadde også god kontroll bakover på banen, selv om Gabriel Jesus fikk en kjempesjanse etter et godt innlegg fra Kevin De Bruyne. Brasilianeren styrte imidlertid headingen like utenfor.

Heftig sluttspurt

Den andre omgangen bar naturligvis preg av at United lenge ledet med to mål. City prøvde og prøvde og prøvde, men det var sjeldent at de kom til særlig farlige situasjoner.

Rodri hadde et godt skuddforsøk da det var spilt 20 minutter, men det var heller ikke bedre enn at de Gea dyttet det ganske enkelt over tverrliggeren.

Hjemmelaget hadde dårlig tid, og da passet det dårlig at lyseblå supportere valgte å kaste lightere etter Uniteds Fred da han skulle ta et hjørnespark. I den første omgangen brukte City-fans også tid på å kaste ballen seg imellom, i stedet for å hive den ut til de Gea som skulle ta avspark. Også da var stillingen 0–2, og man skulle heller tro at det var bortesupporterne som var interesserte i at tiden gikk.

Hjemmelagets moral ble kraftig styrket da Otamendi reduserte, og like etterpå fikk Riyad Mahrez en kjempesjanse. Skuddet fra litt skrått hold var bra, men de Gea var kjapt nede og reddet mesterlig.

United var smått rystet, men klarte likevel å holde stand kampen ut.

Nå blir det trolig en stund til at noen igjen snakker om sparken for Solskjær.