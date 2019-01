Solskjærs drømmestart fortsetter – tangerte Premier League-rekord med ny triumf

fotball

Manchester United-Brighton 2–1

OLD TRAFFORD: Nordmannens fantastiske start i Manchester United ser ikke ut til å ha noen ende. Lørdag sikret Solskjærs arsenal av fantastisk angrepstalent tre nye poeng og nok en rekord for vikartreneren.

Med seieren over Brighton er han den tredje manageren i Premier League-æraen som vant de seks første ligakampene i en klubb. Dermed er han i fornemt selskap med de to eneste som har klart det samme tidligere: Chelseas Carlo Ancelotti i 2009 og Manchester Citys Pep Guardiola i 2016.

I Busbys ånd

Før kampen ble det markert med ett minutts applaus at det søndag er 25 år siden Sir Matt Busby gikk bort.

Manageren fra 1945 til 1969 vant ligaen fem ganger og europacupen i 1968. Busby Babes ble kjælenavnet på laget med lokale spillere som vant ligaen med en snittalder på 21 og 22 år.

Skotten la fundamentet for det moderne United, og det å gi unge spillere sjansen til å uttrykke seg gjennom offensiv fotball har siden vært The United Way.

Oliver Kay i The Times skrev fredag at Solskjær har fått Busbys ånd tilbake til klubben. Den anerkjente skribenten pekte på måten nordmannen spiller ut fra de samme prinsippene som legenden.

Nettopp Busby hadde klubbrekorden med å vinne de fem første kampene som manager, nå har Solskjær syv strake (cupen inkludert).

Pogba ordnet ledelse

Spesielt Uniteds angrepsspillere har slått ut i full blomst siden José Mourinho fikk sparken før jul. De 20 første minuttene var en stillingskrig hvor hjemmelaget ikke klarte å bryte ned Brightons forsvar.

Da de først gjorde det, kom sjansene på løpende bånd. Marcus Rashford fikk et skudd fra ti meter blokkert, før Paul Pogba like etter prøvde seg på et frekt brassespark i god posisjon.

Det tok imidlertid ikke langt tid før franskmannen ordnet ledelsen helt på egen hånd, da han skaffet et straffespark som han selv satte i mål. Det sedvanlige tilløpet, hvor verdensmesteren tripper frem mot ballen med små museskritt, ble møtt med latter fra publikum. Fansen slo imidlertid om til vill jubel da han dunket ballen i mål.

Pogba avsluttet feiringen med å gynge armene som om han hadde et lite barn i dem. 25-åringen ble far for første gang denne uken, og scoringen var hans femte under Solskjær.

Slapp med skrekken

En annen som virkelig har blomstret under det nye regimet er Rashford. To minutter før pause lurte han sin oppasser på usedvanlig frekt vis inne i feltet, og avslutningen holdt minst like høy klasse.

Også for 21-åringen var det hans femte under Solskjær.

Nordmannen advarte spillerne før kampen mot å bli for tilfredse etter en måned med bare seire. Bekymringen så lenge ut til å være unødvendig.

I starten av den andre omgangen rullet de røde opp den ene gode muligheten etter den andre. Da det gjensto 18 minutter tillot imidlertid et noe passivt United-forsvar at Davy Pröpper slo ballen inn fra venstresiden.

Pascal Groß fikk rom til å ta den ned på brystkassen, og med den andre berøringen banket han ballen i mål via tverrliggeren.

Manchester United slapp imidlertid med skrekken, for til tross for et par greie forsøk klarte ikke Brighton å score flere.

Fredag kveld venter Arsenal på bortebane i FA cupens fjerde runde for United. Kamp nummer åtte blir en av de vanskeligste så langt for Solskjær.