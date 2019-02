Solskjærs arbeidsmetoder ble tema da Premier League-veteranene møttes til middag

fotball

LIVERPOOL: Da Manchester United slo Tottenham på Wembley 13. januar, satt Leicester-spiller Jonny Evans foran TV-skjermen og ble imponert over det hans gamle klubb presterte.

Noen dager senere møtte han United-spiller Phil Jones til en middag. Evans hadde lagt merke til de taktiske grepene Ole Gunnar Solskjær hadde tatt før 1–0-seieren. Nå spurte han sin tidligere midtstopperkollega på Old Trafford om det var noe de hadde jobbet med på treningsfeltet inn mot kampen, for det så ut til å være en klar plan bak det.

– Det hadde de, fortalte Evans onsdag kveld.

Da hadde Leicester akkurat klart 1–1 mot serieleder Liverpool på Anfield.

Søndag tar Solskjær og Manchester United turen til King Power Stadium. Evans og hans lagkamerater har allerede slått både Chelsea og Manchester City denne sesongen. Nå vil han gjerne påføre Solskjær hans første nederlag som United-sjef.

31-åringen ser frem til et hyggelig gjensyn med nordmannen. De to møttes første gang da Evans var i ferd med å slå gjennom hos Manchester United for 14 år siden. Samtidig nærmet Solskjær seg slutten av en suksessrik karriere.

– Jeg spilte litt tid med Ole da han nærmet seg slutten av karrieren og jobbet seg tilbake etter kneskaden. Han spilte noen reservelagskamper da jeg slo gjennom, sier Evans til Aftenposten og Dagbladets journalister på Anfield.

I desember 2005 møtte over 2700 tilskuere opp for å se Uniteds reservelag tape for Liverpool. Grunnen var at Solskjær spilte sin første kamp på halvannet år. Sommeren 2007 var det imidlertid slutt. Han ble fort trener for reservelaget, der Jonnys lillebror, Corry ble utnevnt til kaptein. Nå gleder storebror Evans seg til å møte Solskjær igjen.

– Han er en fantastisk fyr, jeg tror alle kan se det. Alle som spilte med ham snakker varmt om ham, sier Evans.

Familien flyttet fra Belfast til Manchester

Nord-iren forlot Manchester United i 2015. I tre år spilte han for West Bromwich, før han byttet til Leicesters blå drakt sist sommer.

Evans er ikke overrasket over de gode resultatene Solskjær har oppnådd og peker på at stallen er fylt opp med gode spillere. Han kjenner igjen noe av United-laget han selv spilte for i måten de røde nå fremstår.

– De har mye fart foran i laget og spiller kontringsfotball. Det er slik United alltid har spilt. Hvis du angrep oss, måtte du alltid være redd for brudd imot. Det er det samme med United-laget nå, sier Evans.

Selv symboliserer han noe av det mest sentrale i hvordan Solskjær vil at United skal være.

Født og oppvokst i Belfast, ble han ni år gammel invitert til å trene på Manchester Uniteds fotballsenter i den nordirske hovedstaden. Da han var 15 år flyttet hele familien til Manchester, slik at han og broren kunne bli en del av storklubbens akademi.

Jonny Evans Født: 3.1.1988 i Belfast. Klubber: Manchester United, Antwerpen (lån), Sunderland (lån), West Bromwich, Leicester Landskamper/-mål for Nord-Irland: 76/2 Meritter: Ligamester tre ganger, ligacupvinner to ganger, vant VM for klubblag.

Corry er tre år yngre enn Jonny. Han var en del av reservelaget hvor Paul Pogba var den store stjernen. Han klarte imidlertid ikke å ta steget inn på Uniteds førstelag. I 2011 ble han solgt til Hull, og de seks siste sesongene har han vært Blackburn-spiller på nivå to og tre i England.

Søndag ser Jonny Evans for seg en kamp mellom to lag som spiller ganske likt, med fokus på raske overganger. I neste ligarunde venter Tottenham.

– For en måned siden var vi ganske tett på United på tabellen, men det er blitt mer nå. Det kommer to tøffe kamper, men forhåpentligvis klarer vi seks poeng.

Schmeichel vil stoppe Solskjær

Skal Solskjær få sin niende seier på ti United-kamper, må Marcus Rashford, Anthony Martial, Pogba og de andre stjernene overliste Kasper Schmeichel. Også dansken er imponert over det Uniteds norske manager har fått til.

– Han har gjort en god jobb. De har mye momentum nå, noe som er viktig i fotball. Det blir en tøff kamp som vi gleder oss til, sier Leicester-keeperen.

Kasper Schmeichel Født: 5.11.1986 i København. Klubber: Manchester City, Darlington (lån), Bury (lån), Falkirk (lån), Cardiff (lån), Coventry (lån), Notts County, Leeds, Leicester Landskamper for Danmark: 43 Meritter: Ligamester i 2016.

Solskjær kjenner godt til målvaktstradisjonene i Schmeichel-familien. Pappa Peter regnes av mange som den beste i United-historien. Schmeichel senior var kaptein da Solskjær avgjorde Champions League-finalen i 1999 med sitt ikoniske overtidsmål mot Bayern München. Det ble også Schmeichels siste kamp for klubben.

Nå skal sønnen gjøre alt for å påføre Solskjær et nederlag. Kasper mener Leicesters spillestil passer godt til de største klubbene.

– De store lagene spiller ofte med høyt press og mye energi. Det gir oss gode muligheter på overganger, noe som passer oss og våre spillere bra.