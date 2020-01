Solskjærs United må ut i omkamp

fotball

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED 0–0

– Vi dominerte i første omgang, men så ble vi trykket bakpå, og vi kom ikke helt i gang i annen omgang. Jeg synes uavgjort er et fair resultat, sa Ole Gunnar Solskjær til Viasport.

– Det var en tøff kamp. Vi var best i 2. omgang og dominerte, men det var et godt og organisert lag vi møtte. Men la oss kjøre på, nå venter en ny kamp, sa Wolverhampton-trener Nuno Espírito Santo i et intervju etter kampen.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United startet 2020 med ligatap for Arsenal. Borteoppgjøret mot Wolverhampton i FA-cupens tredje runde var en god mulighet for United til å sikre årets første seier.

Wolverhampton ligger kun to plasser og ett poeng bak Solskjærs menn på Premier League-tabellen, og 13 minutter ut i kampen var det bare en god Sergio Romero i United-buret som hindret Matt Doherty i å sende hjemmelaget i føringen.

Solskjær hadde gjort flere endringer på laget etter Arsenal-kampen, noe som tyder på at FA-cupen ikke prioriteres høyt. Marcus Rashford og Aaron Wan-Bissaka var blant dem som startet på benken, mens Anthony Martial og Jesse Lingard ikke engang var i troppen.

Engelsk FA-cup fotball lørdag, 3. runde: Birmingham – Blackburn 2-1, Bristol C. – Shrewsbury 1-1, Burnley – Peterborough 4-2, Millwall – Newport 3-0, Rochdale – Newcastle 1-1, Rotherham – Hull 2-3, Brentford – Stoke 1-0, Brighton – Sheffield W. 0-1, Cardiff – Carlisle 2-2, Fulham – Aston Villa 2-1, Oxford U. – Hartlepool 4-1, Preston – Norwich 2-4, Reading – Blackpool 2-2, Southampton – Huddersfield 2-0, Watford – Tranmere 3-3, Bournemouth – Luton 4-0, Fleetwood – Portsmouth 1-2, Leicester – Wigan 2-0, Manchester C. – Port Vale 4-1, Wolverhampton – Manchester U. 0-0. Spilles søndag: Bristol R. – Coventry, Burton – Northampton, Charlton – West Bromwich, Chelsea – Nottingham Forest, Crewe – Barnsley, Crystal Palace – Derby, Middlesbrough – Tottenham, Queens Park Rangers – Swansea, Sheffield U. – Fylde, Liverpool – Everton, Gillingham – West Ham. Spilles mandag: Arsenal – Leeds. 4. runde trekkes mandag.

Passiv førsteomgang

Manchester United, med stortalentet Mason Greenwood på topp, skapte lite i den første omgangen. Heller ikke hjemmelaget hadde mye å by på de første 45 minuttene, og lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Tidlig i annen omgang testet Pedro Neto skuddfoten, men Romero reddet avslutningen fra 19-åringen uten problemer.

Da det gjensto vel 20 minutter av kampen, byttet Solskjær inn Rashford og Fred. Rashford markerte seg umiddelbart med en avslutning i tverrliggeren. Noen minutter senere fikk Wolverhampton et mål annullert da Doherty headet ballen i nettet via sin egen arm.

Oppgjøret endte imidlertid målløst, og lagene må dermed ut i omkamp.

Leicester og Manchester City videre

Leicester og Manchester City, som innehar annen- og tredjeplassen i Premier League, vant som forventet sine FA-cupoppgjør.

Leicester slo Wigan 2-0 på hjemmebane etter et tidlig Wigan-selvmål og en scoring av Harvey Barnes.

Manchester City vant 4-1 over Port Vale. Pep Guardiolas lag hadde i utgangspunktet en lett oppgave mot laget fra nivå fire i England. Alexander Zinchenko sendte de lyseblå oppskriftsmessig i ledelsen, men bortelaget utlignet til 1-1 etter 35 minutter da Tom Pope stanget ballen i nettet.

Sergio Agüero kunne ikke tillate en FA-cupsmell mot et League Two-lag, og tre minutter før pause gjorde argentineren 2-1. Taylor Harwood-Bellis og Phil Foden sørget for at det endte med tremålsseier.

Joshua Kings Bournemouth slo Luton 4-0. Selv er King ute med en muskelskade i fem-seks uker. I kampen mellom Fleetwood og Portsmouth endte det med 2-1 seier til Portsmouth.