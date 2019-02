Solskjær vil gi ungguttene sjansen mot Chelsea

fotball

Ole Gunnar Solskjær sier det er en god sjanse for at tenåringene Tahith Chong og Angel Gomes blir involvert i FA-cupkampen mot Chelsea.

Manchester United-manageren holdt fredag sin første pressekonferanse siden 0-2-tapet for Paris Saint-Germain i midtuken.

Solskjær forklarte at han har vært hjemme i Norge i mellomtiden for å hilse på familien. Tilbake i Manchester kunne han dele siste oppdatering rundt Jesse Lingard og Anthony Martial, som begge måtte ut med skader mot PSG.

– De er ute i to til tre uker, slik det ser ut nå. Så vi ser litt på de unge spillerne. Man tenker at Mason Greenwood (17) kan få sjansen nå, men dessverre er han også skadd. Slik er det av og til, Mason vil få sin sjanse, sier Solskjær.

Lukaku og Sánchez?

Samtidig vil han ikke utelukke at andre U-spillere kan komme inn og få spilletid mot Chelsea. United møter den regjerende FA-cupmesteren på bortebane i femte runde mandag kveld.

– Angel (Gomes) og (Tahith) Chong har trent med oss hele uken, og til og med i forrige uke. Det er en stor sjanse for at de blir involvert, sier han.

– Dette blir en sjanse til å vise seg fram for alle som spiller, enten det er «Rom» (Romelu Lukaku) og Alexis (Sánchez) eller Chong og Angel. Anthony og Jesse har gjort det veldig bra for oss og er livsviktige med sin hurtighet. Rom og Alexis har andre ferdigheter. Nå skal vi sette sammen et lag og se hva vi går for på mandag.

Satser ungt

Mot PSG kastet Solskjær inn Juan Mata og Sánchez da Martial og Lingard ble byttet ut halvveis. Det ga ingen suksess for et United-lag som slet tungt offensivt.

Tahith Chong (19) debuterte for United i FA-cupkampen mot Reading tidligere i sesongen. Angel Gomes (18) er noe mer merittert og står med tre A-kamper for laget, den første i mai 2017. Mandag kan de altså få en ny sjanse under Solskjær.

