Solskjær tror på United-trofeer

Tirsdag kveld er United storfavoritter hjemme i serien mot Burnley, vikarmanager Solskjærs niende kamp for klubben siden han tok over for en drøy måned siden.

Da fremsto sjansen til å nå en fjerdeplass i den engelske eliteserien – og med det få plass i neste sesongs Champions League – som en usannsynlig drøm. Etter åtte seirer av åtte mulige så langt er ikke fjerdeplass lenger det eneste målet, ifølge BBC.

Solskjærs kommentarer falt etter at Tottenham-sjef Mauricio Pochettino uttalte at det for ham er mest viktig at laget hans, som er slått ut av FA-cupen, havner blant de topp fire beste i serien og kommer med i mesterligaen neste år, enn det er å vinne trofeer.

Solskjær poengterer at han vil vinne pokaler med laget sitt.

Kan vinne alt

– Vi har Champions League, vi har FA-cupen, vi kan ikke bare si «topp fire og det er nok». Vi må se på «kan vi vinne noe i år?», og jeg går til hver eneste kamp som Man United-manager og tenker «vi kan vinne denne kampen», sier Solskjær.

– Vi er Man United, du burde alltid ha som mål å vinne serien da. Vi kan ikke gjøre det i år, men vi må bare se frem til å gjøre det igjen, sa Solskjær mandag.

Han har lov til å strutte av selvtillit etter seks serieseirer av seks mulige etter at han tok over etter José Mourinho 19. desember.

To år siden sist

United ligger nå 16 poeng bak serieleder Liverpool, som møter Leicester på hjemmebane onsdag, men er bare tre poeng bak Chelsea, som ligger på fjerdeplass.

Forrige gang laget løftet et trofé var i 2017 da de vant FA-cupen. Premier League har de ikke vunnet siden sesongen 2012–13.

I 5. runde i FA-cupen møter de fjorårsmestrene Chelsea, mens Paris St-Germain er motstander i neste oppgjør i Champions League.

Solskjær vant den engelske eliteserien seks ganger, FA-cupen to ganger og mesterligaen i 1999 da han spilte for Manchester United.

