Solskjær tenkte «wow»: – Du får frysninger og gåsehud

fotball

MANCHESTER: 17. desember 2018 satt Ole Gunnar Solskjær og så Champions League-trekningen på TV sammen med sønnen.

«Wow, for en utfordring», tenkte han da Manchester United trakk Paris Saint-Germain. Dagen etter fikk José Mourinho sparken på Old Trafford.

19. desember ble Solskjær selv presentert som vikartrener frem til sommeren.

Tirsdag kan det godt være at han sier «wow» igjen. Da er franskmennene på plass i Manchester, og Solskjær kaster seg ut i det som er hans aller største kamp så langt i trenerkarrieren.

Han legger ikke skjul på at han er stolt.

– Det blir veldig stort for meg! Du får frysninger og gåsehud av slike kvelder. Gjennom flere år var det drømmen min å ta Molde til Champions League, for jeg følte virkelig at jeg kan gjøre noe som manager også der. Så plutselig, pang, så er du der, sier Solskjær.

For det er ingen tvil om at ting skjedde fort.

– Det neste som skjedde var at utfordringen plutselig var blitt min.

Tror PSG får seg en overraskelse

Solskjær ser for seg en stor kveld på Old Trafford, med flomlys og et publikum som virkelig er påskrudd. Han tror PSG-stjernene kan få seg en overraskelse.

– Det blir en ny erfaring for dem. De har ikke vært på Old Trafford før, har de? De har vært i England og på Anfield, men Old Trafford byr på noen spesielle kvelder i Champions League, sier Solskjær, og mimrer tilbake til tiden da han selv var ute på banen.

Han trekker spesielt frem semifinalen mot Juventus i 1999, og Ryan Giggs som løp opp og ned langs kanten. Waliseren utlignet til 1–1 på overtid. I returoppgjøret i Torino lå United under med 0–2 til pause, men de snudde kampen og scoret tre i den andre omgangen.

Hva som skjedde på overtid i finalen husker de fleste, iallfall Solskjær.

– Fansen vår vil virkelig være klare. Vi trenger en kveld som den mot Juventus. PSG er naturligvis en av favorittene til å vinne hele turneringen, men for å vinne må vi også slå de beste.

Den enorme forvandlingen

Da trekningen ble gjort var stemningen i United dyster. Nå, etter 10 seire på 11 kamper med Solskjær, er alt annerledes. Solskjær mener at alt er mulig, og legger ikke skjul på at laget er fullt av selvtillit.

– Men det er de også. De er ikke vant til å tape. Vi spiller mot et lag med kvalitetsspillere, og vi må prestere på vårt aller, aller beste. Det er fantastisk for meg å ha 11 kamper før denne, for nå er vi virkelig forberedt.

Solskjær sier selv at han synes det er synd at Neymar ikke er klar til kampen. Den brasilianske stjernen er skadet.

– Fansen vår hadde elsket å se Neymar spille, og spillerne hadde elsket å møte ham.

Satset alt på å vinne Champions League igjen

Han sier selv at laget etter trippeltriumfen i 1999 følte seg helt sikre på at de kom til å vinne ligaen igjen sesongen etter. Derfor rettet de fokus mot å vinne i Europa igjen.

– Vi måtte gjøre det, for det ville gjort oss virkelig store. Vi var et godt lag, men hvis vi greide å vinne Champions League igjen i løpet av de neste årene ville vært et stort lag. Vi klarte ikke å gjøre det sesongen etter, men vi vant den igjen etter at jeg hadde sluttet.

Nordmannen ble spurt om United nå fortjener å bli nevnt blant de virkelig store lagene igjen, ikke bare på grunn av historien, men også fordi resultatene nå er gode.

– Tradisjon og historie vil selvsagt alltid bli nevnt, men for øyeblikket presterer vi bra. Forhåpentligvis kan lag og supportere snakke om oss som en utfordrer etter denne runden.