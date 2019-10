Solskjær om støtten fra klubbdirektøren: – Vi er enige om en langsiktig plan

fotball

Presset på Manchester United og Ole Gunnar Solskjær er enormt om dagen, og skader på flere nøkkelspillere de siste ukene har ikke gjort ting bedre.

Etter Uniteds verste ligastart på 30 år er det stadig flere som begynner å bli skeptiske til Solskjær-prosjektet.

Det hagler også med spørsmål til klubbdirektør, Ed Woodward. For et par uker siden holdt han det årlige møtet for klubbens ansatte. Der forsvarte han både klubbens drift, kursendring og manageren.

– Oles visjoner for United gjenspeiler akkurat de verdiene klubben står for. Vi skal vinne trofeer, vi skal spille angrepsfotball og vi skal gi ungdommen muligheter, skal Woodward ha sagt ifølge flere engelske aviser, deriblant The Guardian.

Han forsvarte også klubbens overgangsvindu, der de offensive stjernene Alexis Sánchez og Romelu Lukaku ikke ble erstattet. Det ble heller ikke Ander Herrera som ikke skrev ny kontrakt.

– Endringene vi så i sommer har gitt oss en veldig ung stall. Men det er også en stall, med spillere og en ny kultur, som fungerer som en plattform for oss å bygge videre på, sa Woodward.

Manchester Uniteds neste kamper 20/10: Liverpool (h) 24/10: Partizan (b) – europaliga 30/10: Norwich (b) 1/11: Bournemouth (b) 7/11: Partizan (h) – europaliga 10/11: Brighton (h) 24/11: Sheffield United (b)

Svarte på Woodward-støtten

Klubbdirektørens uttalelser ble naturligvis også et tema på Solskjær pressekonferanse i forkant av storkampen mot Liverpool til søndag.

– Det er så klart hyggelig. Men jeg prater med Ed hele tiden, og vi har hele tiden vært enige om en plan. Vi vet at det er blitt tatt avgjørelser som kan skade oss på kort sikt, men som også vil styrke oss på lengre sikt, sa Solskjær på pressekonferansen.

– Vi planlegger allerede de neste overgangsvinduene, og jeg er sikker på at vi kommer til å komme dit vi vil, fortsatte nordmannen.

De Gea-skaden ikke så ille som fryktet

Han fikk også spørsmål om United-jobben rett og slett er for stor for ham. Solskjær humret lett før han svarte på spørsmålet.

– Nei, jeg har aldri følt at denne jobben er for stor for meg. Jeg har troen på meg selv, apparatet mitt og det vi prøver å få til.

På skadefronten var det ikke noe nytt fra det som er blitt kjent tidligere i uken. Paul Pogba er nok definitivt ute, mens det ikke var noe nytt angående Anthony Martial, Luke Shaw og Aaron Wan-Bissaka.

Det eneste positive var at skaden til David de Gea ikke er så alvorlig som først antatt, selv om det er tvilsomt om spanjolen blir klar til Liverpool-kampen.

– Jeg forventer ikke at han spiller, men skaden var ikke så alvorlig som fryktet. Jeg fryktet at han var ute til neste landslagspause, men det ser bedre ut, sa Solskjær.