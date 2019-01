Solskjær mener spillerne sviktet på ett område. Han får støtte av Pogba

fotball

Manchester United-Burnley 2–2

OLD TRAFFORD: På en måte føltes det som en seier, for da det var fire minutter igjen av den ordinære tiden lå Manchester United under med to på hjemmebane mot Burnley.

Det lukter utvilsomt litt av «det gamle United» når ett poeng blir reddet med scoringer i det 87. og det 92. minutt.

– Jeg ble stoppet av mange på vei opp hit, som sa at det var en god «fighting spirit», sa nordmannen da en journalist åpnet pressekonferansen med å spørre om comebacket føltes litt som 1990-tallet.

Men det var også en følelse av at litt av magien nå er borte. Ole Gunnar Solskjær har ikke lenger vunnet alle kampene i drømmejobben.

Vikartreneren hadde all grunn til å være fornøyd med innspurten, men starten av kampen var det mye verre med. Det la han heller ikke skjul på.

Startet veldig tamt

Etter åtte strake seire serverte hjemmelaget en skuffende omgang, og den gigantiske arenaen var ikke fylt med entusiasme.

– Faren med å vinne er at du kan begynne å tenke at du har gjort deg fortjent til å starte kamper på 90 prosent, for vi vinner uansett 1-0 eller 2-0. Det gjør du aldri, du må starte hver kamp skikkelig. Det gjorde vi ikke i dag, og vi klarte ikke å skape nok problemer for dem.

– Hvorfor blir det sånn?

– Det er menneskelig at det ikke alltid fungerer. Pasningene hadde ikke nok tempo i første omgang. Juan (Mata) fant av og til noen gode posisjoner. Vi skapte ikke de store sjansene, men vi hadde en ballbesittelse på 75 prosent.

En som sa seg enig med sjefen, var stjernespiller Paul Pogba.

– Vi må lære av feilene våre og starte kampen på en annen måte neste gang, sa franskmannen til BBC.

Han hadde tydeligvis lyttet til Solskjærs første TV-intervju etter kampen.

– Som manageren sa, så må du starte kampen sterkt og være agressive. De var det i den første omgangen. Vi spilte som om vi ledet med et eller to mål, og det var der det gikk galt, innrømmet Pogba.

Nemanja Matic var heller ikke imponert over seg selv og lagkameratene.

– Vi må gjøre det mye bedre enn i dag. Mentaliteten må være bedre enn de første 75 minuttene. Hver og en av oss må se seg selv i speilet, sa han til TV 2.

Angret ikke på laguttaket

Hjemmelaget endte imidlertid opp med å spille på en måte som var bekvemt for gjestene.

Marcus Rashford hadde en enorm sjanse etter 11 minutter, men ellers var det lenge tynn suppe.

– Vi visste at de ville være godt organiserte og være fornøyde hvis vi slo mange innlegg. Vi hadde trengt mer tempo i kampen, og skulle spilt oss mer inn i deres målfelt. Vi gjorde det på en fantastisk måte noen ganger i annen omgang, men de hadde en god keeper og headet unna innleggene. Til slutt fant vi en vei.

Solskjær valgte noe overraskende å starte med Andreas Pereira på midtbanen. Brasilianeren må ta på seg skylden for at Burnley tok ledelsen etter 51 minutter. Han brukte altfor lang tid med ballen i livsfarlig posisjon, og endte opp med å servere åpningsmålet til Burnley.

Manageren hevdet imidlertid etterpå at han ikke angret på uttaket.

– Nei, det var den rette avgjørelsen. Vi hadde noen småskader. Uheldigvis var han involvert i det første målet, men hele laget var med og spilte oss inn i problemer der. Det må vi lære av, sa Solskjær.

Dyche klaget på tilleggstiden

Burnleys manager Sam Dyche deppet ikke over at to poeng røk på overtiden. Han var godt fornøyd med å ha med seg ett fra Old Trafford.

Han pekte på at optimismen har vært stor rundt United etter at Jose Mourinho ble erstattet. Dyche forsto imidlertid ikke hvorfor dommeren valgte å legge til fem minutter. Han pekte på Uniteds historie med å score sene mål.

– Du kunne føle det på spillerne og tilskuerne, alle fikk et løft da de så fem minutter. På grunn av historien begynner alle å tro.