Solskjær med klar beskjed til spillerne før mandagens storkamp

fotball

Manchester United drar til Stamford Bridge på revansjjakt etter fjorårets finaletap i samme turnering. Da vant Chelsea 1–0 etter at Phil Jones feide ned Eden Hazard og laget et skjebnesvangert straffespark.

Solskjær har innledet sin periode som vikarmanager på Old Trafford på strålende vis, men tirsdag gikk det galt mot Paris Saint-Germain i mesterligaen. Nordmannen venter uansett at spillerne hans har ristet av seg tapet og er på tå hev når Maurizio Sarris utvalgte står på motsatt banehalvdel.

– Vi må bare børste det av oss og slå tilbake. Sånn er det i denne klubben. Du vil alltid få utfordringer. Bortekamp mot Chelsea er en slik en også, sier Solskjær før storkampen.

– Kan ikke synes synd på seg selv

Etter kampen mot PSG lettet han på sløret om hva han sa til spillerne i garderoben.

– Ikke synes synd på dere selv. Dette var et nivå opp fra det vi er vant til, men det er nivået vi skal nå. Det er dette som må til. Lær av det, sa Solskjær og kom med en advarsel foran neste kamp:

– Vi har Chelsea og Liverpool i de neste to kampene. Den som synes synd på seg selv, spiller sannsynligvis ikke.

Solskjær antyder også at tenåringene Tahith Chong (19) og Angel Gomes (18) kan få spilletid mot Chelsea ettersom Anthony Martial og Jesse Lingard er skadde.

Fordel Chelsea?

Chelsea kommer til kampen fra en 2-1-seier over Malmö i europaligaens 16-delsfinale. Det blytunge 0-6-tapet mot serieleder Manchester City sist helg preger nok fortsatt Sarri og hans lag, selv om manageren mente noe annet etter torsdagens seier.

– Jeg er glad fordi vi spilte med et veldig høyt selvtillitsnivå. Og det var ikke enkelt etter forrige kamp. I dag viste vi selvtilliten ved å spille ballen også i vår egen boks. Vi spilte veldig bra, men det var risiko på dødballer fordi Malmö er mer fysiske enn oss, sa Sarri til Chelseas nettsted.

Chelsea har dessuten hatt et godt grep om United på hjemmebane i lang tid. Da lagene møttes på Stamford Bridge i serien i høst sørget Martial for 2-2 med to scoringer, men statistikken de siste sesongene ser ikke så pen ut:

På ni bortekamper mot Chelsea har United spilt uavgjort tre ganger og tapt seks kamper.

(©NTB)