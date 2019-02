Solskjær med gladmelding til fansen før storkampen

fotball

MANCHESTER: Han har allerede ledet laget mot PSG, Chelsea, Arsenal og Tottenham, men på fredagens pressekonferanse innrømmet nordmannen at han nå står overfor den kampen som betyr mest for de han møter i og rundt Manchester United.

– Jeg har spilt noen av disse kampene og vet hvor store de er. For fansen, for alle som jobber her og for trenerstaben min. Jeg får mange kommentarer om at dette er den største. Vi har sett frem til den, sier Solskjær.

Nå blir utfordringen å kanalisere alt engasjementet om til prestasjoner. Han er klar på at laget må levere en annen prestasjon denne gangen enn hva tilfellet var mot Paris Saint-Germain i Champions League forrige uke. Da tapte Manchester United for første gang under Solskjær.

Vurderer samme lag som mot Chelsea

I den kampen måtte Jesse Lingard og Anthony Martial gi seg halvveis. Nå har han et håp om å ha den viktige angrepsduoen klar til kampen mot erkerivalen.

– Det ser bra ut. Jeg håper og tror at Anthony vil blir klar, og jeg håper at Jesse blir klar. Det er to litt ulike skader, sier Solskjær.

Martial sliter med en skade i lysken (innsiden av låret), mens Lingard har problemer i hamstringen (baksiden av låret).

– Vi har fortsatt et par dager igjen med trening, og de må være med der, sier han.

Mot Paris Saint-Germain var det tydelig at United-laget ble svakere da angrepsduoen måtte gå av.

Hvis ikke de blir klare, så kan det bli samme lag som mot Chelsea. Der erstattet han Lingard og Martial med Juan Mata og Romelu Lukaku. Det holdt til en meget sterk 2-0-seier i London.

Kampen blir ekstra spesiell fordi Liverpool kjemper om å vinne sitt første ligatrofé siden 1990, mens United kjemper om å klare en plass blant de fire beste som vil gi spill i neste års Champions League.

– Det er en stor kamp for dem, og det er en stor kamp for oss. Vi vil være topp fire, og vi spiller mot Liverpool. Vi vet hvor stor kampen er for alle. Vi vil bygge dette laget til å være verdig Uniteds historie. Det har vært fantastisk å vinne disse bortekampene. Nå må vi vinne hjemme.

Saken oppdateres