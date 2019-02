Solskjær har planlagt hvert eneste laguttak én måned frem i tid

fotball

I et eksklusivt intervju med Sky Sports forteller Ole Gunnar Solskjær om hvordan den første tiden på Old Trafford har vært, og hvilke vurderinger han gjorde rundt det nye støtteapparatet.

Der forteller nordmøringen også at han har planlagt lagoppstillingene til hver eneste kamp i februar.

– «The Gaffer» (Ferguson) gjorde det på den måten. Slik gjorde jeg det også da jeg var i Molde. Nå planlegger jeg hvordan laget kan være klart for hele måneden. Det avhenger selvsagt litt av form også, men jeg har mer eller mindre tatt ut laget til kampene, sier Solskjær til Sky Sports.

Solskjær sier også at han ser på de forskjellige kampene – og tar ut laget basert på hvordan laget står mot motstanderen.

– Du må ha muligheten til å vinne kampen på flere måter med troppen, og så plukker du ut spillere som passer mot det laget du møter, fortsetter 45-åringen som fyller år senere denne måneden.

Ville ikke endre for mye

Solskjær tok med seg Mike Phelan og Mark Dempsey da han tok over Manchester United like før jul. Like viktig som å ta med seg de to var å beholde nøkkelpersoner som Michael Carrick, Kieren McKenna og keepertrener Emilio Álvarez.

– De var her fra før, så de ble viktige for oss da de hadde kontroll på hva spillerne hadde holdt på med i perioden før vi kom inn, sier Solskjær videre til Sky Sports.

Den holdningen har han lært etter tiden i Cardiff. Der ble det for mange forandringer på kort tid – og den feilen ville ikke Solskjær gjøre igjen.

– Jeg ville gjøre alt på min måte med en gang, så jeg, Mick (Phelan) og Demps (Mark Dempsey) kom inn her og ville ikke endre for mye for tidlig, forklarer den tidligere måltyven.

– De må løse utfordringene selv

Den norske United-sjefen gir et godt innblikk i hvordan han jobber med spillerne. Ofte står han på avstand og følger med på treningsøktene på Carrington, men det er ikke fordi han ikke vil være tett på – men fordi han forstår viktigheten av å delegere, skriver Sky Sports.

– Jeg elsker å være på feltet og jobbe én til én med spillerne, men det gjør også McKenna, Carrick, Dempsey og Álvarez. Vi er mange trenere, og da blir min rolle å ta avgjørelser, og å gi spillerne selvtillit og ansvar, forklarer kristiansunderen.

Det at spillerne tar ansvar er viktig for treneren som for tiden er på lån fra Molde.

– Du må finne en måte å vinne kampen på, det er ikke opp til oss å fortelle dem på forhånd. Hver eneste kamp er forskjellig, når et av lagene scorer, så blir det en helt annen kamp. Spillerne må klare å ta avgjørelser basert på deres egen erfaring og deres egne kvaliteter, forklarer Solskjær.

Spillerne er i denne klubben av en grunn

Solskjær drar frem det som mange har snakket om i media – han gir spillerne selvtillit. Han sier at det var en av de første oppgavene han og Mike Phelan hadde da de kom til klubben, men det er ikke så enkelt å overføre selvtillit gjennom ord.

– Vi snakker med dem, og oppmuntrer hver og enkelt av dem, men en ting er å si det, de må føle at det fungerer, og det har de gjort selv. Det var spillerne som scoret målene mot Cardiff, det ga dem en boost, fortsetter United-manageren.

Solskjær forteller at United-spillerne er spesielle, og minner om at det er en grunn til at de er i en klubb som Manchester United.

– Manchester United signerer ikke spillere hvis ikke de er unike eller har en x-faktor, slår 45-åringen fast.

Intervjuet kan leses i sin helhet her.