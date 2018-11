Solskjær i Molde-samtaler om ny avtale

fotball

– Vi har dialog med Ole Gunnar Solskjær om forlengelse av avtalen, bekrefter Molde-direktør Øystein Neerland til VG.

I starten av oktober ville ikke Neerland uttale seg om Solksjærs MFK-framtid. Han sa da til TV 2 at romsdalslaget skulle konsentrere seg om sesongavslutningen og at det deretter skulle være en evaluering. Solskjær har selv vært tydelig på at han vil fortsette utover kontraktstiden han har i dag.

Molde har levert knallgode resultater i høst. Klubben står med sju seirer og to uavgjort på sine ni siste seriekamper.

– Vi har hatt en positiv og god sportslig utvikling i sesongen, og en meget sterk periode i høst, sier Neerland.

Solskjær er inne i sin andre periode som Molde-trener. Den har ikke vært like vellykket som hans første, der det ble seriegull i hans to første sesonger ved roret (2011 og 2012). I 2013 ble det cupgull.

Molde ligger best an til å ta sølvet før Eliteseriens siste runde lørdag. Det skiller ett poeng ned til Brann på bronseplass. MFK reiser sørover for å møte nedrykksklare Sandefjord, mens Brann tar imot Odd hjemme i Bergen.

