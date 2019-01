Solskjær hylles etter ny triumf: – Han traff på alt

fotball

Arsenal-Manchester United 1–3

LONDON: Åtte kamper, åtte seire.

Solskjær dundrer videre i et forrykende tempo som sjef for Manchester United. Hans andre virkelig store test ble bestått med glans.

Dermed er også de engelske kommentatorene rause med komplimentene, og diskusjonen om nordmannen fortjener jobben også neste sesong skjøt fart på ny.

– Nok en gang traff Ole Gunnar Solskjær med stemningen, han traff med startelleveren, han traff med taktikken og han traff med byttene.

Dommen fra The Times’ profilerte fotballkommentator Henry Winter er klar. Solskjær traff på alt.

Winter mener tomålsseieren over Arsenal var nok en overbevisende søknad om at Solskjær fortjener jobben på permanent basis.

– Nok en gang så vikaren fra Norge ut som den rette mannen for Manchester United.

Til tross for at alle forventet et løft i prestasjonene da Mourinho forsvant, mener Winter at Solskjær nå har overgått det meste.

– Åtte seire på rad, inkludert bortetriumfer mot Tottenham og Arsenal? Det var det få som spådde, eller i det hele tatt ba om.

Nå har også Sanchez våknet

Independents Miguel Delaney er inne på det samme. Suksess i FA cupen, som er nordmannens beste mulighet til å vinne et trofé, styrker argumentasjonen for gjøre vikariatet om til en permanent ansettelse.

– Argumentene mot Solskjær blir slått ned i hver eneste kamp, akkurat som motstanderen gjør. Det viktigste her var likevel hvordan United slo Arsenal med en mye tydeligere kampplan. Det til tross for at Unai Emery (Arsenal-treneren) har hatt mye mer tid i jobben, vurderer Delaney.

Daniel Taylor i The Guardian understreker også at Solskjær får stadig sterkere kort på hånden i jakten på fast jobb.

– Spesielt nå som gjenopprettende egenskaper også ser ut til å hjelpe Alexis Sánchez, skriver Taylor.

DNA og identitet

Han minner om at nordmannen en gang var en del av det beste kontringslaget i engelsk fotball, og mener Solskjær nå bygger et nytt lag over den samme lesten.

Det var nettopp en perfekt utført kontring som endte med at Jesse Lingard satte inn 2–0 bare to minutter etter åpningsmålet.

– En spiller for de store anledningene, var managerens dom etter seieren.

– Han er vokst opp i klubben og vet hva det betyr å spille for United. Han kjenner historien, han vet om alle kontringsmålene mot Arsenal. Han vet alt om klubben, la Solskjær til.

Jason Burt i The Telegraph understreker at seieren kom på klassisk Manchester United-vis.

– Solskjær trykker på alle de riktige knappene, og han får respons, mener Burt.

– Alle målene bar preg av klubbens DNA og identitet.