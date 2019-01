Solskjær hylles etter ny seier: – Motstandernes supportere står i kø for å få autografen hans

fotball

Onsdag forlenget Ole Gunnar Solskjær seiersrekken til fire, noe ingen Manchester United-manager har gjort siden trenerlegenden Sir Matt Busby i 1946.

Nordmannen blir hyllet dagen derpå av engelske medier.

– Verdigheten tilbake

Den anerkjente journalisten Henry Winter innleder sin artikkel fra Uniteds 2–0 seier over Newcastle med å fortelle om hvordan Solskjær har kommet inn og preget klubben, ikke bare sportslig.

– Solskjærs innvirkning har ikke bare vært på banen med fire strake seire siden hans midlertidige ansettelse etter avskjeden med syrlige José Mourinho. Solskjær har brakt tilbake en verdighet, en dose solskinn etter stormfulle skyer. Han er så respektert i engelsk fotball at motstandernes supportere står i kø for å få autografen hans i kampprogrammet.

The Times-journalisten opphøyer også nordmannens tydelige lidenskap, som kom synlig frem etter de røde djevlenes andre scoring.

– Feiringen til Ole Gunnar Solskjær etter den andre scoringen sa alt om hans lidenskap for United, og hvor gledelig det var å lykkes med byttene, skriver Winter.

Skryter av byttene

Lokalavisen Manchester Evening News skryter av byttene til Solskjær etter seieren, der Romelu Lukaku og Alexis Sánchez ble direkte avgjørende i begge United-scoringene.

– Ole Gunnar Solskjærs mest huskede påvirkning som spiller kom etter å ha bli byttet inn fra benken og Romelu Lukaku har kanskje arvet hans egenskaper som innbytter, skriver journalist Samuel Luckhurst, som også drar sammenligninger til Solskjærs kjente finalescoring i Champions League-finalen i 1999:

– Akkurat som da Sammy Kuffour lot Solskjær stå fri på Camp Nou, var det et element av flaks da Martin Dúbravka fomlet Marcus Rashfords frispark som Lukaku var først på. Det var 38 sekunder mellom Lukakus bytte for Anthony Martial og hans mål.

Telegraph: – Ikke rart han smiler

Telegraph-journalist Luke Edwards påpeker styrken av å være et lag som har så mye momentum som United har for øyeblikket, med fire strake seire under Solskjær.

– Et fotballag er aldri mer farlig enn når det har momentum; den urokkelige troen på at de kommer til å vinne, til og med når de spiller dårlig. Det er hva Manchester United har, og Solskjær har 100% seire. Det er ikke rart at han ikke har stoppet å smile siden han erstattet José Mourinho for to uker siden, skriver han.

Likevel mener Edwards at man ikke kan ta helt av etter Uniteds gode form.

– Dette er egentlig ikke en bekreftelse på noe som helst, det beviser ikke mye i det store bildet for en klubb med Manchester Uniteds ambisjoner. De burde vinne over et så svakt Newcastle-lag. De hadde sannsynligvis gjort det om Mourinho fortsatt var ansvarlig.

Tror dette kan bli Solskjærs problem

Tabloidavisen The Sun er også løs med rosen til Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, og stempler Romelu Lukaku som nordmannens nye super-sub. Men det kan by på problemer, skal vi tro avisen.

– Den belgiske spissen har scoret i to kamper under Solskjærs som manager, og kan være Uniteds nye «super-sub». Det er en rolle han kanskje må venne seg til, skriver David Coverdale.

Coverdale tror Lukaku kan få det vanskelig å spille seg inn i startoppstillingen til Solskjær med det første.

– Solskjær er nødt til å gi Rashford tid til å skinne i sin posisjon som midtspiss. Alt Lukaku kan gjøre er å fortsette med det han har gjort de to siste kampene – komme inn fra benken og score, akkurat som Solskjær ble kjent for i sine tider som spiller på Old Trafford.