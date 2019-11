Solskjær hadde god grunn til å glise – United herjet i Europa

fotball

MANCHESTER UNITED - PARTIZAN BEOGRAD 3–0

Ole Gunnar Solskjærs menn tok en enkel trepoenger i Europa League torsdag kveld. Gjestene fra Beograd ble sendt hjem med et tremålstap i bagasjen.

– Det var stort å se så mange smilende fjes. Vi kunne ha scoret mange flere mål, men det var en god prestasjon, og vi er henrykt over å være kvalifisert for cupspillet, sa Solskjær etter kampen, ifølge NTB.

– Det som gleder meg mest er tre poeng og at vi går videre i gruppen. Måten vi gikk inn i kampen på var også gledelig - spillerne senket skuldrene, spilte fin fotball og skapte mange sjanser, sa en fornøyd Solskjær til TV 2 etter kampen.

Manchester United kunne vunnet med både fire og fem mål, og nordmannen mente Partizan ga mannskapet hans mye rom utover i kampen.

– Vi tok vare på rommene vi fikk, men vi avsluttet ikke alltid like bra. Når vi scorer tre og ikke slipper inn, kan vi ikke klage, sa han til TV 2.

Europa League torsdag, 4. runde: Gruppe D: Rosenborg – Sporting Lisboa (Portugal) 0-2 (0-2), LASK (Østerrike) – PSV Eindhoven (Nederland) 4-1 (0-1). Gruppe A: APOEL (Kypros) – Qarabag (Kasakhstan) 2-1 (0-1), Dudelange (Luxembourg) – Sevilla (Spania) 2-5 (0-4). Gruppe B: FC København (Danmark) – Dinamo Kiev (Ukraina) 1-1 (1-0), Lugano (Sveits) – Malmö (Sverige) 0-0. Gruppe C: Basel (Sveits) – Getafe (Spania) 2-1 (1-1), Krasnodar (Russland) – Trabzonspor (Tyrkia) 3-1 (2-0). Gruppe E: Cluj (Romania) – Rennes (Frankrike) 1-0- (0-0), Lazio (Italia) – Celtic (Skottland) 1-2 (1-1). Gruppe F: Standard Liège (Belgia) – Eintracht Frankfurt (Tyskland) 2-1 (0-0). Spilt onsdag: Vitória Guimarães (Portugal) – Arsenal (England) 1-1. Gruppe G: Feyenoord (Nederland) – Young Boys (Sveits) 1-1 (1-0), Rangers (Skottland) – Porto (Portugal) 2-0 (0-0). Gruppe H: Espanyol (Spania) – Ludogorets (Bulgaria) 6-0 (3-0), Ferencvaros (Ungarn) – CSKA Moskva (Russland) 0-0. Gruppe I: Olexandrija (Ukraina) – Saint-Étienne (Frankrike) 2-2 (0-1), Wolfsburg (Tyskland) – Gent (Belgia) 1-3 (1-0). Gruppe J: Borussia Mönchengladbach (Tyskland) – Roma (Italia) 2-1 (1-0), Wolfsberg (Østerrike) – Basaksehir (Tyrkia) 0-3 (0-0). Gruppe K: Braga (Portugal) – Besiktas (Tyrkia) 3-1 (2-1), Wolverhampton (England) – Slovan Bratislava (Slovakia) 1-0 (0-0). Gruppe L: Astana (Kasakhstan) – AZ Alkmaar (Nederland) 0-5 (0-1), Manchester U. (England) – Partizan Beograd (Serbia) 3-0 (2-0).

Kjempescoring av Rashford

Det var en frisk åpning på oppgjøret på Old Trafford. Begge lag hadde en ball i nettet i løpet av de første fem minuttene, men begge scoringene ble korrekt annullert for offside.

Rundt halvveis i 1. omgang gikk hjemmelaget opp i ledelsen. Målet var signert unggutten Mason Greenwood etter at han ble spilt fri av Marcus Rashford.

I det 33. spilleminutt doblet franskmannen Anthony Martial ledelsen. Greenwood blokkerte venstreback Slobodan Urosevics klareringsforsøk, og ballen spratt til Martial, som med sin første berøring lurte ballen forbi midtstopper Starhinja Pavlovic. Med sin neste driblet han av den andre stopperen Bojan Ostojic. Den tredje holdt ballen unna Pavlovic, som desperat prøvde å takle, mens den fjerde berøringen listet ballen forbi keeper Vladimir Stojković.

Flere mål ble det ikke i de første 45 minuttene, og rødtrøyene kunne gå til pause med en fortjent 2–0-ledelse.

Allerede etter fire minutter av 2. omgang sørget Marcus Rashford for 3–0 til hjemmelaget. Etter et United-angrep på høyresiden ble ballen spilt over til kaptein Ashley Young, som trillet den innover på banen til Rashford. Han fikk fulltreff med venstre og så ballen forsvinne snorrett inn i krysset.

Manchester United kontrollerte resten av kampen, og Ole Gunnar Solskjær kunne fornøyd konstatere at det ble en behagelig kveld på jobben mot Partizan Beograd.

– Partizan har vært både ett, to og tre nummer for små i kveld, sa TV 2s fotballkommentator Nils Johan Semb.

Skade

Hjemmelagets Scott McTominay måtte for øvrig forlate banen med skade kvarteret før slutt. Han så ut til å slite med sin høyre ankel.

Manchester United, som fortsatt ikke har sluppet inn mål i Europa League i høst, leder sin gruppe med 10 poeng etter fire spilte kamper. Laget er allerede sikret avansement i turneringen.

AZ Alkmaar, med trønderne Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson på laget, følger bak med 8 poeng. Partizan Beograd har 4 poeng, mens fortapte Astana står med fire strake tap.