Solskjær-grepet som fikk Old Trafford til å juble

fotball

Manchester United - Reading 2–0

OLD TRAFFORD: Nordmannens femte strake seier som sjef for Manchester United ble aldri en klassiker. Til det var ni utskiftninger i startoppstillingen for mange og motstanderen fra bunnen av nivå to i engelsk fotball for dårlig.

Stemningen på Old Trafford var likevel god, mye takket være at mange av de mest lydhøre supporterne var samlet i svingen som vanligvis er tilholdsstedet for bortesupporterne.

De sang seg gjennom det tidvis traurige cupoppgjøret på imponerende vis. Den som fikk stadion til å bryte ut i mest jubel, hvis man ser bort ifra de to målene, var en 19-årig debutant.

Solskjær ga Tahith Chong en snau halvtime foran over 70.000 tilskuere.

– Når du er så ung, så styrer du ikke kampen i debuten din. Men han fikk sine første minutter og fikk publikum i gang. Han viste glimt av hva han kan gjøre, sa Solskjær etter kampen om nederlenderen.

Han mente Chong hadde to-tre veldig gode involveringer.

– Kampen var ikke vunnet da han kom inn, det var 2–0 og han måtte ut og prestere. Det var ikke 4–0 og en fest. Han gjorde det bra også defensivt, jeg tror han vil huske det lenge, sa manageren.

Slik var kampen: Den svindyre superduoen sikret Solskjærs femte strake seier

Gjør som Sir Alex

Nettopp det å gi unge spillere fra akademiet en sjanse var en del av nordmannens programerklæring da han tiltrådte som vikarmanager.

Hans store forbilde og mentor, Sir Alex Ferguson var kjent for å gi en rekke unggutter muligheten på det øverste nivået. To av profilene på førstelaget, Paul Pogba og Jesse Lingard, var en del av juniorstallen da Solskjær hadde ansvaret for reservelaget etter at han selv la opp som spiller.

I Premier League-kampen mot Huddersfield var det 18-åringen Angel Gomes som fikk sjansen fra benken.

Mot Reading var også James Garner på benken, 17-åringen fra Birkenhead (like utenfor Liverpool) har vært kaptein på ungdomslagene til både United og England.

Roser Solskjær

– Det var naturligvis et stort øyeblikk, sa Chong til klubbens egen TV-kanal etter kampen, ifølge Manchester Evening News.

Han setter pris på at Solskjær gir de unge spillerne sjansen.

– Jeg er ikke den første som får sjansen, det gjorde også Angel. Det er godt å se for de unge spillerne som prøver å slå gjennom. Jeg tror alle i junioravdelingen nå ser at de kan få muligheten, alle jobber enda hardere nå, sier debutanten.

LES OGSÅ: Dette vil Solskjær forbedre før gigantoppgjørene

Chong har kinesiske røtter og ble født i Willemstad, hovedstaden på den karibiske øya Curaçao. Den er en del av det nederlandske kongedømmet, og dermed er det for de oransje at United-talentet spiller landslagsfotballen.

Han kom fra Feyenoord i 2016 og er regnet som et av de aller største talentene i United-systemet.