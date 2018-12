Solskjær gikk rett i møte med Sir Alex: – Sjefen venter på meg

fotball

Manchester United-Huddersfield 3–1

OLD TRAFFORD: Nordmannen var en lettet mann etter at Manchester United slo bunnlaget Huddersfield 3–1 i hans andre kamp som United-sjef. Returen til hans gamle lekegrind ble en drøm for Solskjær.

– Det har vært helt fantastisk, selvfølgelig. Det var mange tanker i forkant, og jeg håpte og drømte om en ny prestasjon som mot Cardiff. Det er jo ikke så enkelt at du bare kan skru det på, men jeg synes gutta taklet det bra og at jeg taklet det bra, sier United-sjefen til Aftenposten etter at pressekonferansen på Old Trafford var over.

Da hadde Solskjær dårlig tid, for han skulle treffe den virkelige sjefen igjen. Og når Solskjær snakker om sjefen, er det ingen tvil om at det er Sir Alex Ferguson han mener.

– Det var på grunn av han at jeg kom så sent. Nå venter han på meg igjen, sier Solskjær mens han forsvinner ut av presserommet på Old Trafford.

Han startet presseseansen med å beklage at han var sent ute.

– Sjefen spurte hvordan det går med dere og om dere savner ham, startet Solskjær med, vel vitende om at Ferguson likte å ha en feide eller to gående med journalister.

Han ville ikke si hva klubblegenden hadde på hjertet etter 3-1-seieren over Huddersfield, men Ferguson ble avbildet med et langt, rødt skjerf rundt halsen på tribunen. Mange har spekulert på at det er han som er hovedarkitekten bak den overraskende Solskjær-ansettelsen.

Familien fulgte med

To kamper har gitt to seire for Solskjær og United, men nordmøringen er realistisk på hva det er mulig å utrette på en uke som sjef.

– Du kan ikke endre så mye annet enn tankegangen. Jeg vil at laget mitt skal spille på en bestemt måte. Du gir dem noen hint her og der, men det tar tid for spillerne å gå fra detaljene til en manager og til mine som er litt annerledes, sier Solskjær.

Nemanja Matic og en dobbel fra Paul Pogba førte til ny Solskjær-suksess.

Han hadde familien på plass på tribunen, noe som betydde mye for 45-åringen.

– Jeg håper de var stolte, også de som satt hjemme og så på TV. Jeg glemmer aldri denne dagen og de to første kampene, sa nordmannen.

Wagner: – Vanskeligere med Solskjær

Han minnet om at han som spiller normalt sett fikk sangen sin fra tribunene først etter at han scoret et mål.

– Nå fikk jeg den før kampen. Jeg blir ydmyk av sånt, sier Solskjær.

Huddersfield-manager David Wagner innrømmet etter kampen at det var annerledes å forberede seg til en kamp med Solskjær som sjef, enn om José Mourinho fortsatt hadde vært i jobben.

– Absolutt, for nå hadde vi bare Cardiff-kampen å planlegge ut ifra, og de spiller på en helt annen måte enn oss, sier Wagner.

Han pekte spesielt på at det virker som United spiller med større frihet under Solskjær enn hva tilfellet var under forgjengeren.