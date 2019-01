Solskjær fikk ros for taktikken, men Hangeland mente han lærte en viktig lekse

fotball

Ole Gunnar Solskjærs drømmestart som Manchester United-manager fortsetter.

Søndag slo laget Tottenham 1–0 på Wembley, i det som ble sett på som Solskjærs første store test som Manchester United-manager.

Marcus Rashfords scoring i første omgang ble seiersmålet. Det var for øvrig en omgang Solskjær på mange måter vant taktisk, mot Mauricio Pochettino, som også skal være høyaktuell som Manchester United-manager på fast basis.

Men i andre omgang justerte Pochettino Tottenhams taktikk. Det førte til mange store sjanser. Flere fantastiske prestasjoner av David de Gea i United-målet sørget for at Solskjærs mannskap kunne reise hjem med alle tre poengene.

Utmanøvrert i andre omgang, men fikk tre poeng

– Det var et mirakel at Tottenham ikke scoret, sa Brede Hangeland i TV 2s studio.

Han mente Solskjær lærte en viktig taktisk lekse.

– Hver seier gir ham litt ekstra vekt som Manchester United-manager. I dag lærte han en viktig lekse. Han dominerte første omgang med sin taktiske tilnærming – Pochettino utmanøvrerte han i andre omgang. Men Solskjær har en bra keeper og fikk poengene, sa Hangeland, før han fortsatte:

– Han kan dermed gå tilbake til tegnebrettet og finne ut hva som skjedde i denne kampen, slik at han er forberedt på Klopp og Guardiolas taktiske tilsvar når han møter dem.

Ros etter første omgang

Det var altså litt å rette på etter de siste 45 minuttene, men førsteomgangen sørget for at Solskjær fikk mye ros for sine taktiske disponeringer.

Manchester United startet kampen med en slags diamant på midtbanen, bestående av Nemanja Matic, Ander Herrera, Paul Pogba og Jesse Lingard.

Dermed slapp han løs Marcus Rashford og Anthony Martial på topp.

– Solskjærs formasjon har åpenbart overrasket Spurs. Martial/Rashford har sett truende ut, skrev Michael Cox på Twitter. Han er forfatter av boken «The Mixer: The Story of Premier League Tactics».

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville mente også at Solskjær traff godt.

– Det er rått av United. Pogbas pasning er verdensklasse og Lingard er levende i overgangsfasen. Solskjærs taktikk har fungert svært godt, sa Neville, som kommenterte kampen som Sky Sports-ekspert.

Pogba: – Jeg nyter å spille nå

Manchester United har vunnet alle lagets seks kamper etter at Solskjær tok over som manager.

En av spillerne som har hevet seg mest er nok stjernen Paul Pogba. Franskmannen står med fire mål og like mange assists etter Solskjærs inntreden.

Søndag slo han pasningen som førte til Rashfords scoring mot Tottenham.

– Jeg nyter å spille fotball nå. Jeg liker å angripe mer – jeg måtte forsvare mye tidligere, og det er ikke min beste ferdighet. Dette er min posisjon, sa Pogba i intervju med Sky Sports.