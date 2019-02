«Solskjær får høre det hele tiden. Dette betyr så mye mer.»

fotball

MANCHESTER: Det er lett å argumentere for at Champions League-møtet med Paris Saint-Germain forrige uke var viktigere. En kamp mot et av verdens største lag i verdens største klubbturnering, det er vanskelig å overgå det.

Noen vil også hevde at bortekampene i FA-cupen mot Arsenal og Chelsea betydde mer. Turneringen er tross alt Solskjærs beste mulighet til å vinne et trofé som vikar.

Likevel, tilbakemeldingene han har fått fra supportere, de ansatte på klubbkontoret og trenerne staben er krystallklare:

– De forteller meg at dette er den største, sa Solskjær da han fredag morgen møtte pressen.

Gamle rivaler

For manageren handler det blant annet om å få sin første store seier på Old Trafford. Til nå har hans største triumfer kommet på bortebane. En seier vil dessuten bety enormt mye i kampen for fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste år.

Samtidig vet han bedre enn de aller fleste at det alltid ligger mye mer enn det rent rasjonelle i potten mot Liverpool.

Det handler om historie og identitet. Om to industribyer i den nordvestlige delen av landet som har kjempet om å være størst og viktigst. Kampen på fotballbanen har speilet den i politikken, i økonomien og på musikkscenen.

I år betyr kampen mer enn på lenge.

Jubileet som kan bli ødelagt

«Hvem puttet ballen i tyskernes mål?» synger Manchester United-fansen mens de klapper taktfast. Svaret har de selv: «Ole Gunnar Solskjær».

De sikter til nordmannens ikoniske overtidsmål i Champions League-finalen mot Bayern München i 1999. Med ett spark på ballen sørget han for at United som første engelske klubb vant den gjeveste trippeltriumfen det er mulig å oppnå.

De gjorde noe Liverpool aldri klarte i storhetstiden på 70- og 80-tallet.

Denne våren er det 20 år siden, og ingenting passer bedre enn at et av de største symbolene for bragden nå leder klubben tilbake mot gamle høyder.

Problemet, og dette er en enorm bekymring for mange United-supportere, er at hele jubileet kan få en fryktelig bismak. Erkerivalen kan vinne ligaen for første gang siden 1990. Vinner Jürgen Klopps lag søndag leder de serien med tre poeng 11 kamper før slutt. Skulle det motsatte skje, vil Old Trafford eksplodere i ren eufori. Ingenting vil glede fansen mer enn å ødelegge for Liverpool.

Den ekstreme forvandlingen

Fredag lekte Solskjær med ideen om å slippe Sir Alex Ferguson inn i garderoben og la ham holde inspirasjonstalen før kampen.

– Vi vet hvor mye det betydde for ham å overta Liverpools posisjon, sa Solskjær.

Skotten var United-manager da Liverpool vant ligaen forrige gang. Det var det 18. ligagullet til scouserne. United sto fortsatt med syv. De hadde ikke løftet pokalen siden 1967. I mellomtiden hadde erkerivalen vunnet 11 ganger. Ferguson ble besatt av tanken om å vippe Liverpool ned fra tronen.

For 29 år siden var det umulig å se for seg hva som skulle skje de neste tiårene. Da Ferguson ga seg etter nok et ligagull i 2013, var det 13. gang på 21 sesonger at United sto igjen som vinnere.

Sir Alex hadde ikke bare tatt igjen Liverpool, United ledet nå 20–18 i kampen om å være Englands mestvinnende klubb. Gleden over egen suksess ble ikke akkurat mindre av at erkerivalen strevde og kavet. De få gangene Liverpool klarte å stable et tittelutfordrende lag på beina, snublet de før målstreken var nådd.

United-fansen store frykt

Selv om laget fra Beatles-byen har vunnet både europeiske og engelske cuper i mellomtiden, er lengselen etter et nytt ligagull intenst. Det vil være det endelige beviset på at klubben er tilbake på toppen. For United-fansen har karikeringen av Liverpool-fansen vært enkel.

«De snakker bare om gamle dager og hva de vant da. Hvis ikke de gjør det, snakker de om hva de skal gjøre neste sesong».

Her finner du også grunnlaget for den store frykten hos mange United-supportere. Tenk om det i år er de som synger om gamle dager, mens Liverpool kjemper om de største pokalene her og nå.

For noen høres det sikkert ikke særlig viktig ut. Ole Gunnar Solskjær vet imidlertid mye bedre.