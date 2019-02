Bekymret Solskjær tror han har svaret på skademarerittet

fotball

Manchester United-Liverpool 0–0

OLD TRAFFORD: Det var ikke åpenbart på Jürgen Klopp og Solskjær at det var tyskeren som hadde inntatt tabelltoppen, mens nordmannen hadde falt ned til femteplass med sitt United.

Begge klaget sin nød over den merkelige førsteomgangen, hvor hjemmelaget fikk fire (!) skader og bortelaget én. Men der Solskjær på pressekonferansen fikk spørsmål om hvordan United likevel klarte å være nærmest seieren, ble Klopp møtt med innvendinger om hvorfor laget ikke klarte å vinne kampen.

Solskjær innrømmet at han egentlig burde tatt Marcus Rashford av banen nesten umiddelbart, men slik toppoppgjøret utviklet seg måtte 20-åringen finne seg i å fullføre kampen halvskadet.

Før kampen meldte Nemanja Matic pass, og heller ikke Anthony Martial ble kampklar.

Nå skal en bekymret Solskjær finne ut om de må gjøre noe annerledes for å hindre flere forfall.

– Det må vi se på, men det er forskjellige spillere som blir rammet. Det er kanskje noe med den fysiske jobben de legger ned. Jeg ber dem om å spille på en annen måte enn tidligere. Du kan se at vi sprinter oftere, løper lenger og har mer intensitet. Kanskje bærer de preg av det, sier Solskjær.

Han innrømmer at alt som kunne gå galt, gikk galt.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende tidligere, sa han.

Ander Herrera og Juan Mata måtte gi seg før 25 minutter var spilt. Inn for sistnevnte kom Jesse Lingard, som selv måtte melde pass like før pause. Da hadde han akkurat misbrukt kampens største sjanse.

Liverpool til topps

Supporterne hadde virkelig bestemt seg for å hjelpe lage etter den brutale starten på kampen. I en timinuttersperiode tidlig i annen omgang var det bedre stemning på Old Trafford enn noen gang i Solskjærs regjeringstid.

I oppkjøringen hadde det ikke manglet på United-frelste som fortalte at dette var Solskjærs største kamp som sjef så langt. Ikke bare betydde de 90 minuttene mye for Uniteds sjanser i ligaen, de kunne også svekke erkerivalens muligheter i kampen om ligatittelen. Med 0–0 leder Liverpool nå serien ett poeng foran Manchester City.

United er på femteplass etter at Arsenal slo Southampton 2–0.

Klopp: United var defensive

Etter kampen klaget Klopp på at de mange skadene hadde ødelagt kampen for hans lag.

– Vi startet kampen veldig bra og gjorde alt slik vi hadde tenkt. Så kom skadekrisen, og vi mistet rytmen. Det var en veldig rar kamp, sa Liverpool-manageren.

Han la ikke skjul på at han var skuffet over måten oppgjøret utviklet seg på. Klopp mente United-laget kom med en defensiv innstilling.

– Nå møter vi topplag som spiller veldig defensivt, og det er ikke det beste. Så kan du godt si at Manchester City takler det bedre enn oss, men vi sammenligner oss ikke. Vi må gjøre det på vår måte, sier han.

Solskjær virket imidlertid ikke å ha samme syn på kampen som sin kollega. Han pekte på at United var nærmest seieren.

– Jeg kan ikke huske at de hadde ett eneste skudd på mål. Liverpool hadde ballen mest, men vi hadde de største sjansene, sier han.

Få sjanser begge veier

Liverpool fikk muligheten med to frispark i farlig posisjon tidlig i kampen, men både James Milner og Mohamed Salah kastet dem bort. Bortelaget hadde ballen store deler av tiden, men det var kun ved et par tilfeller at de spilte seg i posisjoner som kunne blitt til farlige situasjoner.

Til tross for de mange skadene og byttene var det United som startet den annenomgangen best. I de to farligste situasjonene var imidlertid Paul Pogba og Alexis Sánchez i offside da de avsluttet. Det var også Chris Smalling da han satte Rashford opp på åpent mål 15 minutter før full tid.

Gini Wijnaldum misbrukte Liverpools beste mulighet i annen omgang. Da Smalling ikke nådde frem på Romelu Lukakus innlegg like før slutt, endte det svært spesielle toppoppgjøret målløst.

Manchester Uniteds fem neste kamper Onsdag: Crystal Palace (borte) i ligaen Lørdag: Southampton (hjemme) i ligaen 6. mars: Paris Saint-Germain (borte) i Champions League 10. mars: Arsenal (borte) i ligaen 16. mars: Wolverhampton (borte) i FA-cupen