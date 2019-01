Solskjær-effekten har gitt rekordtall for TV 2

fotball

Ole Gunnar Solskjær har fått en perfekt start på managerkarrieren i Manchester United. Siden den tidligere United-spissens ansettelse 19. desember har Cardiff, Huddersfield, Bournemouth og Newcastle alle blitt slått på rekke og rad, og dermed står Solskjær & co. med fire seire ut av fire mulige.

Nordmannens inntog i en av verdens største fotballklubber har Premier Leagues rettighetshaver i Norge, TV 2, fått nyte godt av.

– 25 prosent økning

Lørdag 22. desember, dagen Solskjær debuterte som United-sjef borte mot Cardiff, skrev Bergensavisen at Premier League-tjenesten til Sumo solgte 5.000 abonnenter. Nå kan direktør for TV 2 Sumo, Christian Birkeland, avsløre at den stigende trenden har tatt nye høyder.

– Vi har fått en økning på nesten 25 % i kundemassen på Premier League-tjenesten til TV 2-Sumo siden Solskjær ble manager for Manchester United, sier direktøren.

– Hvor mange nye abonnenter tilsvarer det?

– Jeg ønsker ikke å gå ut med hvor nøyaktig mange nye kunder vi har fått, men du kan gange det tallet (5.000) flere ganger siden 22. desember, svarer Birkeland.

Rekord

Selv om han ikke vil røpe hvor mange abonnenter det er snakk om, forteller Birkeland at det er snakk om et rekordhøyt antall.

– Det er det høyeste nivået noensinne hos Premier League-tjenesten til Sumo, vi har aldri hatt så mange abonnenter før på tjenesten, sier han.

– Kommer den økende 25 prosenten mest av Solskjær-ansettelsen?

– Ja, svarer Birkeland, som synes det er utrolig gøy at en nordmann har fått en slik posisjon.

– Så er det også ekstra gøy for oss som rettighetsinnehaver, som har bygget et produkt fokusert de beste lagene i England. Vi ønsker fortsatt å levere kjempebra produkter til våre abonnementer, og deler jo nå også rettighetene til Champions League, i tillegg til å ha rettighetene til PL. Vi skal følge disse tett, på best mulig måte.

– Med Solskjær som manager for United og Liverpool som leder Premier League, er dette en drømmesesong for dere interessemessig?

– Ja, det må vi kunne si. Jeg kan bare snakke med vegne av TV 2 Sumo, og det som skjer nå er tett opp mot en drømmesesong for oss, avslutter Birkeland.