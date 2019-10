Solskjær ble overrasket i Nederland: – Det verste jeg har sett på lang tid

fotball

Torsdagens kamp mellom AZ Alkmaar og Manchester United går på det flere har kalt «Nederlands verste kunstgressbane». Underlaget skal være ganske brutalt for kroppen, og det er planlagt fjernet etter denne sesongen til fordel for en vanlig gressmatte.

Oppgjøret er lagt til ADO Den Haags hjemmebane seks og en halv mil sør for Alkmaar.

Grunnen er at deler av taket på Alkmaars hjemmebane blåste ned for noen måneder siden. Den skaden er ikke utbedret.

– Jeg ble overrasket over at kampen går på den banen da jeg så den. Jeg er vant til kunstgress fra tiden i Norge, men dette er en av de verste kunstgressbanene jeg har sett på lang tid. Banen er trygg, jeg tviler ikke på det, men dette er langt ifra den nyeste og mest moderne av baner, sa Solskjær på pressekonferansen før kampen.

Baneforholdene kan spille inn på Solskjærs laguttak. David de Gea, Marcus Rashford og Harry Maguire reiste alle til Nederland onsdag, men de starter trolig på benken.

– Du må spille en annen form for fotball på kunstgress. Min erfaring er at det er mindre taklinger. Du blir litt latere, for det blir vanskeligere å slå dårlige pasninger, men du kan heller ikke klage på at banen var dårlig, sa nordmannen.

Flere nøkkelspillere ute

Solskjærs Manchester United mangler flere viktige spillere til torsdagens kamp. Verken Paul Pogba, Luke Shaw, Phil Jones eller Anthony Martial er med i troppen.

– Paul Pogba trenger ytterligere hvile og behandling for fotskaden han pådro seg mot Southampton i august, skriver klubben.

Også Aaron Wan-Bissaka, som mistet oppgjøret mot Arsenal, er utelatt fra troppen på grunn av skade. Unggutten Axel Tuanzebe (21) spilte venstreback i gigantoppgjøret, og Solskjær forteller at han er et alternativ i den posisjonen også mot AZ Alkmaar.

– Axel kommer til å bli en topp spiller. Han viste mye positivt da han møtte Nicolas Pepe (Arsenal-spiller, journ. anm.). Han klarte seg veldig bra mot en god spiller, sier Solskjær til klubbens nettsted.

Soner karantene

AZ Alkmaar har to nordmenn i troppen. Fredrik Midtsjø er den ene, mens lagkompis Jonas Svensson går glipp av kampen.

Han soner karantene etter en utvisning i bortemøtet mot Partizan (2-2) i Europa League-gruppespillet tidligere i høst. Trønderen felte en motstander som sistemann, og da var det ingen vei utenom et direkte rødt kort.

Solskjær og United har fått en trå start på sesongen. Klubben opplever sin verste start i serien på 30 år. United slo Astana 1-0 hjemme i den første kampen i Europa League i høst. Søndag spiller United ny bortekamp mot Newcastle i Premier League.

AZ Alkmaar har fått en god start på sesongen. De ligger på 3.-plass i hjemlig liga, kun ett poeng bak Ajax og PSV.

Nederlenderne har tatt 19 poeng på sesongens første åtte kamper (6–1–1). Oussama Idrissi er lagets toppscorer med seks mål.

