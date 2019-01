Solskjær ble konfrontert med Mourinho-uttalelse. Dette svarte han.

fotball

MANCHESTER: Lørdag leder Ole Gunnar Solskjær Manchester United for syvende gang som manager. Det skjer nå Brighton kommer til Old Trafford.

Motstanderen ligger på 13.-plass på Premier League-tabellen, mens United prøver å tette luken til Arsenal og Chelsea på fjerde- og femteplass.

Fredag morgen møtte han den engelske pressen på lagets treningsanlegg Carrington. Der fikk Solskjær spørsmål om han tror at forgjengeren, José Mourinho vil få en toppjobb igjen.

– Hvorfor skulle han ikke det? Han er en fantastisk manager, og med de resultatene han har oppnådd tror jeg ikke han vil slite med å finne arbeid, sier Solskjær.

Spørsmålet kom i kjølvannet av at Mourinho på torsdag uttalte seg om Manchester United for første gang etter at han fikk sparken før jul.

Mourinho slet med stjernene

Portugiseren jobbet som ekspert for den arabiske TV-stasjonen beIN Sports før en kamp i Asiamesterskapet. Der snakket han om den økte makten spillerne ser ut til å ha fått i toppklubbene, og at dette er en utvikling han ikke liker.

Mot slutten av hans regjeringstid kom det tydelig frem at forholdet til flere av de største stjernene hadde blitt iskaldt. Spesielt Paul Pogba har blomstret under Solskjær, og benytter enhver anledning til å fortelle om hvor bra livet i klubben nå er.

– Trenerne trenger en struktur og støtte fra klubbene for å håndtere staben sin, sa Mourinho ifølge goal.com.

– Hver klubb bør ha en ansatt som kommuniserer med spillerne, da vil det bli mer ryddig. Treneren bør bare trene laget, ikke være den som må opprettholde disiplinen, sa Mourinho.

Uttalelsene vil utvilsomt kunne oppleves som et stikk mot Pogba og flere av de andre United-spillerne.

Solskjær virket ikke å kjenne seg igjen.

– Jeg kan ikke kommentere alt han sier, men jeg nyter å jobbe med guttene her, og det er alt jeg kan si, var svaret Solskjær ga.

Advarer mot tilfredshet

En journalist pekte på at Pogba skal ha sagt at for høy selvtillit i spillergruppen kan bli en utfordring mot Brighton. Det avviste manageren.

– Du kan ikke ha for mye selvtillit, men du kan bli for tilfreds. Det er den andre siden av det. Jeg vil at de skal ha selvtillit, men ikke bli tilfredse og ta foten av gasspedalen. Det er en stor forskjell der.

Solskjær gjentok det han har sagt en rekke ganger tidligere, at når du er trener for Manchester United så skal du gå inn i hver eneste kamp og forvente en seier.

– Nå ser jeg etter en reaksjon hos spillerne til en hjemmekamp vi skal dominere og mot et lag vi skal være bedre enn. Det er poengene i slike kamper som får deg oppover på tabellen, sier Solskjær.

Sanchez kan bli klar

En av stjernene han så langt ikke har fått skikkelig fart i, er Alexis Sánchez. Den tidligere Arsenal-profilen sliter fortsatt med skadeproblemer. Han var ikke med til London sist helg da United slo Tottenham.

Til lørdag kan han være tilbake.

– Forhåpentligvis så kommer han seg gjennom treningen i dag (fredag) uten problemer. Da er han tilgjengelig, sier Solskjær.

Eric Bailly er spillklar etter sin karantene.