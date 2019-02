Solskjær ble invitert inn i varmen hos Klopp: – Det var lærerike dager

fotball

MANCHESTER: 700 millioner. Så mange mennesker var det estimert at så Manchester United mot Liverpool i 2015. Søndag ettermiddag er det klart for nok en klassiker mellom engelsk fotballs to mestvinnende. Denne gangen sitter Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp på hver sin trenerbenk.

Da de to managerne møttes i februar i fjor, var det under helt andre omstendigheter. Solskjær var i spanske Marbella for å forberede den norske seriestarten med Molde. Klopp var på den spanske sørkysten for å preppe Liverpool-troppen før sesonginnspurten, som til slutt endte med en Champions League-finale.

En dag mens Molde trente, kom Klopp bort for å hilse på og si takk for sist. Det var ikke første gangen de møttes. Fire år tidligere var nordmannen i tyske Dortmund for å lære av hvordan Klopp gjorde de gule og svarte til et av Europas beste lag.

Han så på treningene og snakket med trenerne, så hvordan anlegget var bygd opp og klubben var strukturert. Han og Klopp diskuterte treningshverdagen, og tyskeren fortalte hva han legger mest vekt på gjennom en uke. Solskjær fikk også med seg en Dortmund-kamp.

– Det var verdifulle dager, sa han til Romsdals Budstikke i fjor. For ham er det alltid nyttig å se de beste i aksjon.

– Jeg leser om og følger med trenere som Klopp, Mourinho, Guardiola og Ancelotti. Jeg er glad i å ta litt fra alle og bruke det til å gjøre meg selv til en bedre trener, sa Solskjær.

Klopps fotball inspirerer

Lite visste han da om at han et år senere skulle møte Klopp til et av de viktigste rivaloppgjørene mellom Liverpool og Manchester United på mange, mange år.

Han visste selvsagt heller ikke at han skulle ta over José Mourinhos jobb før julefreden hadde senket seg i 2018. I mars skal han dessuten møte Pep Guardiola til sitt første Manchester-derby som manager.

Som Molde-trener la ikke Solskjær skjul på at han ønsket å etterligne måten Klopps lag kontrer og angriper på. Hurtigheten og intensiteten i spillet var noe han også ønsket å se hos sitt lag.

– Han står for en fotball som uten tvil inspirerer, sa Solskjær til klubbens nettside.

Solskjær fortalte lokalavisen at oppskriften med å ta med seg litt fra hver enkelt av de beste, var noe han også brukte som spiller. Han kunne ikke bli like god som Eric Cantona, Ryan Giggs eller David Beckham, men han kunne ta litt fra hver enkelt og forbedre seg.

– Åpenbart Ferguson-inspirert

Da Klopp møtte pressen fredag, la han ikke skjul på at han er imponert over måten Solskjær har snudd resultatene til United på. Han nevnte ingenting om studiebesøket i Tyskland, men sa heller hvor bra det er for United-fansen at klubben nå har en sjef som tar inn alt det Sir Alex Ferguson sto for.

– Det er åpenbart at han er påvirket av Fergusons periode, i tillegg til det nye som er innen fotballen, sa Klopp.

Han mener at alt har forandret seg siden Solskjær tok over.

Solskjærs kamper som Manchester United-manager * 22/12: Cardiff (b) 5–1 * 26/12: Huddersfield (h) 3–1 * 30/12: Bournemouth (h) 4–1 * 2/1: Newcastle (b) 2–0 * 5/1: Reading (h, FA-cup) 2–0 * 13/1: Tottenham (b) 1–0 * 19/1: Brighton (h) 2–1 * 25/1: Arsenal (b, FA-cup) 3–1 * 29/1: Burnley (h) 2–2 * 3/2: Leicester (b) 1–0 * 9/2: Fulham (b) 3–0 * 12/2: Paris Saint-Germain (h, CL) 0–2 * 18/2: Chelsea (b, FA-cup) 2–0. * 11 seirer, 1 uavgjort og 1 tap. Målscore: 30–9. (NTB)

Ole Gunnar Solskjær Født: 26.2.1973 i Kristiansund Yrke: Midlertidig manager i Manchester United (på «utlån» fra Molde) Tidligere klubber som trener: Manchester Uniteds reservelag, Molde og Cardiff. Trenermeritter: To seriegull (2011 og 2012) og ett cupgull (2013) med Molde. Klubber som spiller: Clausenengen, Molde og Manchester United. (NTB)

Jürgen Klopp Født: 16.6.1967 i Stuttgart Yrke: Manager i Liverpool Tidligere klubber som trener: Mainz og Dortmund Trenermeritter: To seriegull med Dortmund (2011, og 2012), Vinner av tysk cup (2012), vinner av tysk supercup (2013, 2014). Kåret til årets tyske manager i 2011 og 2012. Klubb som spiller: Mainz (NTB)

Folks misoppfatning av Norge

Klopp fnøs av dem som gjør et nummer av at Solskjær har det meste av erfaringen sin fra norsk fotball.

– Folk som ikke er direkte involvert i toppfotballen, tenker kanskje at det ikke er en skikkelig måte å lede et fotballag på. De spør hva er det egentlig Norge har? Er det ikke bare skiløpere og sånne ting? Men som manager må du uansett gjøre de samme tingene, uansett hvilket potensial spillerne har, sier Klopp.

Liverpool-sjefen virker oppriktig glad for at Solskjær nå får sjansen i Premier League. Litt flaks er noe alle trenger, både i livet og i karrieren.

Han trakk parallellen til da han selv gikk fra Mainz til Dortmund.

– Folk sa at jeg ikke hadde internasjonal erfaring. Det var jo helt sant, men det er ikke noe du kan kjøpe. Det er noe du må skaffe deg. Hvis ikke Ole var en tidligere United-spiller, så ville han ikke gått rett fra Norge til United. Det er klart, men får du sjansen, så må du ta den, sier Klopp.

To lag som angriper

Forrige gang Liverpool og United møttes var på Anfield i desember. 1–3-tapet for erkerivalen ble også José Mourinhos siste kamp som United-manager.

Noe av det portugiseren fikk mest kritikk for etter kampen, var den defensive tilnærmingen han og laget møtte oppgjøret med. Mange mente at det var stikk i strid med klubbens historie og identitet. Ikke mange dager etter kampen var han sparket.

Solskjær har annonsert at han kommer til å ha en helt annen inngang. Hans lag skal angripe. Det lærte han av Sir Alex Ferguson. Og av Jürgen Klopp.

Han har for øvrig tenkt å gjøre akkurat det samme.