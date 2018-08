Solskjær bekrefter at spissjuvelen kan være tapt for Molde

fotball

LACI (Rbnett): Mens Molde-spillerne slo Laci 2–0 i Albania torsdag, kan Erling Braut Håland være på vei til østerrikske RB Salzburg.

Molde skal ha godkjent et bud på 18-åringen, som nå har reist til Østerrike for å forhandle om kontrakt.

– Erling har fått lov til å snakke med dem og se på forholdene. Så er det opp til ham og vi får se hva som skjer. Vi visste at han kom til å dra en gang, sier Ole Gunnar Solskjær til Rbnett etter Moldes kamp mot Laci torsdag kveld.

– Jeg kan ikke alle detaljene rundt budet. Nå er det egentlig bare opp til Erling selv og klubben, sier han videre.

Pappa Håland: Bekrefter at Molde har godtatt et bud på stortalentet

Til NRK sier han at han er fornøyd med budet de har fått fra Salzburg.

Tidligere i dag skrev TV 2 at stortalentet og pappa Alf-Inge Håland er i Salzburg for å forhandle med den østerriske storklubben. Ifølge kanalen kan overgangssummen ligge på mellom 50 og 60 millioner kroner.

Alf-Inge Håland sier at det er viktig for sønnen at han går til en klubb hvor han kan utvikle seg på best mulig måte.

– Opplegget skal være veldig godt sportslig dersom han velger å gå. Red Bull er en av klubbene som er aktuelle ja. Jeg kan ikke si mer nå dessverre, sier Håland til TV 2.

Molde-direktør Øystein Neerland ville ikke kommentere opplysningene før kampen torsdag.

18-åringen har fått spilletid i 16 kamper så langt denne sesongen. Han har scoret åtte mål, og ligger som nummer to på toppscorerlisten i Eliteserien.