Solskjær: – Jeg ville elsket å få Manchester United-jobben permanent

fotball

MANCHESTER/OSLO: Ole Gunnar Solskjær er tilbake i Manchester United. Torsdag ledet han laget for første gang i trening. Fredag møtte han internasjonal presse for første gang siden han tok over som manager i klubben.

I en bygning kalt «Jimmy Murphy Centre», helt i den ytterste delen av Manchester Uniteds enorme treningsanlegg på Carrington, ble Solskjær presentert. Manchester United er en av verdens aller største fotballklubber, men selve pressekonferanserommet er lite. Drøye 40 mediefolk hadde fått plass fredag morgen.

Fikk du med deg denne? Solskjær i sitt første intervju som Manchester United-manager: – Det føles som å komme hjem

Ønsker jobben permanent

– Når du får en jobb som dette, sier du ja. Min jobb nå er å gjøre så godt jeg kan de neste seks månedene og bevege klubben fremover.

I første omgang er det snakk om en avtale ut sesongen, men Solskjær fikk naturligvis spørsmål om han tror det er sjanse for at vikariatet blir permanent.

– Det er så mange managere som ville elsket å være her. Jeg er en av dem. Men det er ikke noe vi har snakket om. Klubben skal ha en prosess nå de neste seks månedene, var svaret.

Lørdag venter første test, når Manchester United reiser til Wales for å møte Cardiff. Utgangspunktet er tøft. Klubben ligger på sjetteplass, og har hele 11 poeng opp til fjerdeplassen, som gir spiller i Champions League neste sesong. Opp til serieleder Liverpool skiller 19 poeng.

– Jeg skal få spillerne til å forstå hvordan jeg vil spille og hvordan vi skal spille. Så får vi se senere hvor mange poeng vi får. Denne klubben har tatt igjen mange poeng før. Men jeg skal ikke sette noe mål, vi må ta en kamp om gangen, sier Solskjær.

Var aldri i tvil

– Det føles som hjemme, sier nordmannen.

Han var ansatt i Manchester United mellom 1996 og 2011, først som spiller, deretter som trener på reservelaget. Nå er han altså tilbake, og han erstatter José Mourinho som fikk sparken tirsdag.

Nordmannen sier at det aldri var tvil om at han skulle takke ja da han fikk spørsmålet om jobben.

– Jobben nå er å bli kjent med spillerne, observere dem og se kvaliteten vi har. Jeg har sett kampene fra Norge. Min jobb er å finne ut på hvilke områder jeg kan forbedre spillerne og få disse spillerne til å nyte fotballen.

Torsdag ledet han sin første trening. På slutten av perioden med José Mourinho som manager, var det mange rapporter om misnøye og dårlig stemning i klubben.

– Spillerne er fornøyde. Det har vært godt humør. Det er første gang jeg ser et par av dem. Jeg kjente noen av dem fra før, sier Solskjær, som også sier at han har gitt klar beskjed til spillerne:

– I United er det krav. Det ene er å være en lagspiller. Jeg tror ikke noen har vært mer på benken enn meg. Spillerne vet aldri når de får sjansen, jeg har sagt at de må ta den når de får den, sier han.

Takker Ferguson

Solskjær beskriver Sir Alex Ferguson som sin mentor.

– Han har påvirket meg med alt. Måten han håndterte folk på, måten han var manager på og hvordan han holdt 25 landslagsspillere fornøyde og sultne. Han har vært min mentor. Jeg forsto det ikke i starten, men spesielt etter skaden min i 2003, begynte jeg å notere alt mulig, sier Solskjær, før han røper:

– Jeg har allerede vært i kontakt med ham. Det finnes ingen bedre å få råd fra.

Første test for Solskjær er altså lørdag, mot sin tidligere klubb Cardiff i Wales. Den ferske Manchester United-manageren sa også noen ord om hans periode i klubben, som til slutt endte med skuffelse.

– Det var et stort steg for meg, og jeg lærte mye. Jeg har evaluert og reflektert om det. Uheldigvis gjorde jeg noen feil, men om man ikke gjør feil, lærer man ikke, sa han.