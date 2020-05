Solskjær: – Jeg vil heller ha et hull i stallen enn en drittsekk

fotball

I et intervju med magasinet «United We Stand» forteller Solskjær at han er svært fornøyd med den nåværende spillerstallen.

Men det var ikke tilfellet forrige sesong. Etter Uniteds imponerende comeback mot PSG i Champions League hadde resultatene en dalene kurve, noe som gjorde at nordmannen lærte mye om spillerne sine.

– I mars 2019 var spillerne mentalt og fysisk slitne, i tillegg til at vi hadde skader i laget. Spillerne startet å tenke negativt, mens det i dag tenkes positivt. Vi så ikke det før etter Paris, da vi hadde en dårlig rekke med resultater. Da så jeg hvem jeg kunne bygge et langt og suksessfullt lag rundt, sier Solskjær i intervjuet, ifølge Goal.

Deretter antyder manageren at det var noen sure spillere i gruppen.

– Det var andre ting jeg ikke likte i fjor, noen personlige agendaer som ikke kunne fikses før sommeren. Det vil alltid være spillere som ønsker å spille mer fotball, men om et lag skal oppnå suksess må ulike spillere være tilgjengelig til ulike tidspunkt, forteller Solskjær.

– Personlighet er viktig

Romelu Lukaku, Ander Herrera, Alexis Sánchez (lån) og Chris Smalling (lån) er blant store profiler som United kvittet seg med i fjor sommer.

I det samme overgangsvinduet hentet Solskjær Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Daniel James, som alle har vært nøkkelspillere i nordmannens andre sesong som United-manager.

Senere ble Bruno Fernandes og Odion Ighalo (lån) hentet i januarvinduet.

Solskjær er klar på at det er viktig å hente de riktige spillertypene, selv om fansen har en tendens til å skrike etter raskere forbedringer i spillerstallen.

– Personlighet er så viktig. Vi jobber i et lagmiljø. Du vil ha spillere med litt ego, men de må være klare til å tilpasse seg. Jeg vil heller ha et «hull» i spillerstallen enn å ha en drittsekk, understreker manageren.

Mener situasjonen er snudd på hodet

Denne uken returnerte Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United-spillere tilbake til treningsfeltet, mens de skal gjøre seg klare til en eventuell Premier League-fortsettelse etter koronapausen.

Nordmannen mener at situasjonen i spillerstallen er helt annerledes i dag, sammenlignet med for ett år siden.

– Jeg føler at vi ikke har et eneste surt eple i spillergruppen. Når du vinner er alt enkelt. Det er når du møter vanskelige tider at du ser hvem som har den riktige mentaliteten, sier han.

Manchester United ligger på femteplass i Premier League. Solskjærs menn ligger tre poeng bak Frank Lampards Chelsea, som innehar den viktige fjerdeplassen som gir kvalifisering til neste sesongs Champions League.

I forrige uke åpnet britiske myndigheter opp for at Premier League kan restartes i midten av juni. Det er foreløpig ikke satt en offisiell dato for oppstarten. Men flere britiske medier, blant annet The Telegraph, spekulerer i en mulig oppstart 12. juni.