Snublet på hjemmebane: Rosenborg misbrukte gavepakke fra erkerivalen

fotball

ROSENBORG - STABÆK 1–1

LERKENDAL: Pilen har kun pekt oppover for Rini Coolen og hans prosjekt etter de tunge oppgjørene mot Celtic. Søndag måtte den vikarierende hovedtreneren se at laget hans slet seg til ett poeng hjemme mot nedrykkstruede Stabæk.

Det purunge bortelaget, med mange spillere i elleveren under 20 år, styrte til tider showet mot Rosenborg på Lerkendal. Og da Franck Boli sendte Stabæk i ledelsen, var det langt fra ufortjent.

Rosenborg kjempet seg tilbake etter en dødballscoring fra Lundemo, og det ble til slutt resultatet etter full tid. Dette var en liten nedtur for Rini Coolen som til nå har høstet mye skryt, både fra styreleder i RBK, Ivar Koteng, og allmuen forøvrig.

Etter at Molde knuste Brann 4–1, leder fortsatt bergenserne Eliteserien, med RBK ett poeng bak, og Molde fire poeng bak der igjen.

RBK gode i 10 min

Rosenborg hadde mye trøkk, og skapte noen farligheter innledningsvis. Stabæk lot hjemmelaget trille ball og startet eget press langt inne på egen banehalvdel. Kampens første sjanse kom imidlertid ikke etter fritt spill, men fra et hjørnespark.

Even Hovland løp seg fri i boksen, men headet midt på keeper fra fem meter.

Like etterpå brant Alexander Søderlund en megasjanse. Etter en kort corner, kom Hedenstad til innlegg, og Søderlund angrep på første stolpe. Skuddet med venstrefoten fra noe skrått hold gikk imidlertid over mål fra tre-fire meter.

Stabæk kom mer med etter den dårlige starten, og i ti minutters tid hadde bortelaget desidert mest ball. Rosenborg prøvde heller ikke særlig hardt å kjempe om kontrollen på kampen, for hver gang André Hansen hadde ballen, var det ingen som ville starte kort.

Til sterk kontrast fra Ranheim-kampen, da Rosenborg hadde ti spillbare utespillere til enhver tid, og rullet over motstanderen.

Stabæk-sjanser

Etter 21 minutter kom Franck Boli til en stor målsjanse. Moussa Njie startet smart inn bak Hedenstad og la inn på tvers til Boli som avsluttet på André Hansen fra syv meter. Godt keeperspill, men det burde definitivt vært Stabæk-mål med en bedre avslutning.

Like før halvtimen spilt la Stabæks høyreback Ronald Hernandez inn bak RBK-forsvaret, og Ohi var en tåspiss unna å pirke inn 1–0. På dette tidspunktet var Stabæk langt nærmere å ta ledelsen enn Rosenborg.

Ohi kom seg løs fra Even Hovland minuttet etterpå, men avsluttet midt på André Hansen fra rundt seksten meters hold.

Ropte på straffe

Så skjedde det endelig noe fra Rosenborgs side. Nicklas Bendtner la ut til Jonathan Levi som dro seg innover fra høyre og gikk i bakken etter duell med Stabæks Hugo Vetlesen inne i sekstenmeteren. Dommer Tore Hansen valgte imidlertid ikke å blåse, men det var vanskelig å se om Levi burde hatt straffe eller ikke.

Men det var Stabæk som hadde overtaket i store deler av førsteomgangen. Ti minutter før hvilen var det komplett kaos i straffefeltet, og Boli var nære på å heade inn ledermålet, men André Hansen fikk slått ut til corner.

0–0 til pause, med Stabæk som det klart beste laget.

Og når man skulle tro at Rosenborg kom til å komme ut fra garderoben med nytt pågangsmot, fikk Franck Boli på nytt servert en kjempesjanse. Et nydelig gjennomspill mellom Rosenborgs midtstoppere gjorde at Boli kom alene med Hansen, under press fra Hovland og Reginiussen bakfra.

Skuddet var imidlertid svakt, og nok en gang reddet André Hansen Rosenborg.

Fortjent ledelse

Men så viste Nicklas Bendtner frem et øyeblikks magi. Dansken så det smarte løpet fra Levi bak Stabæk-stopper Granli, og Bendtner traff godt med pasningen. Jonathan Levi prøvde så å lobbe over keeper fra syv meter, men forsøket landet oppå nettaket.

Det beste RBK hadde produsert siden overtaket de hadde i kampens første fem minutter.

Så var det klart for Moussa Njie-show. Stabæks venstreving kjørte karusell frem og tilbake med Vegard Eggen Hedenstad før han la perfekt ut 45 grader til Franck Boli som iskaldt satte kula i nettaket. 1–0 til bunnlaget Stabæk, og det var en svært forjent ledelse.

Kjapp utligning

Men det varte ikke lenge. Marius Lundemo ble felt midt på banen 35 meter fra Stabæks mål. Så slo Hedenstad en god dødball mot Reginiussen som fikk slått inn på tvers til Lundemo som kontant satte inn utligningen midt i mål.

Rosenborg kom mer med etter scoringen, og da Meling ordnet frispark nede ved hjørneflagget, var Lundemo nære på å bli tomålsscorer, men han fikk ikke headingen på mål.

Siste halvdel av andreomgang bar preg av Hawaii-fotball. Stabæk fikk plutselig en trippelsjanse da Boli fikk lagt inn til innbytter Ola Brynhildsen på bakerste stolpe som skjøt hull i lufta. John Hou Sæter fikk prøve seg like etterpå, men også han bommet på ballen. Tobias Børkeeiet fikk imidlertid treff, men kula strøk tverrliggeren.

Ola Brynhildsen skulle imidlertid få flere muligheter. Fire minutter før slutt var han mutters alene på sin venstrekant, men André Hansen reddet enkelt forsøket mot lengste hjørne.

Stabæk var nærmest seieren, men det ebbet ut i poengdeling. Et meget godt resultat for bortelaget i bunnstriden. For Rosenborg var dette en skuffende kamp, etter to seiere på rad.

Nå leder altså Brann serien fortsatt, selv om de fikk bank av Molde, med Rosenborg jagende ett poeng bak.