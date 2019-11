Snøkaos kan flytte kamper i nedrykksstriden. NFF-toppen innrømmer: – Vi har ikke diskutert det

fotball

Lillestrøm, Sarpsborg 08, Strømsgodset, Tromsø, Mjøndalen og Ranheim.

Det er klubbene som skjelver før siste runde i Eliteserien. For første gang siden 2013 spiller hele seks klubber for å overleve helt til siste spark på ballen - i tidenes seneste serieavslutning.

Aldri før er Eliteserien blitt rundet av i desember.

Det merkes både på kuldegradene og snømengdene. For i to av de fem oppgjørene som avgjør den jevne nedrykksstriden er det meldt snømengder.

Ifølge yr.no er det tirsdag ettermiddag meldt over to millimeter med snøfall søndag kveld. Dette gjelder Trondheim og Tromsø, der henholdsvis byderbyet Rosenborg-Ranheim og Tromsø-Stabæk spilles.

Snøfallet kan prege kampene

– Vi har tett dialog med klubbene, primært i Tromsø og Trondheim der det er meldt betydelig snøvær, sier direktør i konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn.

En ting er at snøfallet vil prege de aktuelle kampene.

En annen ting er at eventuelt snøfall kan stoppe oppgjørene for å ta bort snø, slik som da Tromsø slo Ranheim 2-1 i Trondheim i serieåpningen. Den gangen ble kampen stoppet i et kvarter for å rydde bort store mengder snø som kom ned under første omgang.

En slik stopp i spillet vil gi senere kampslutt og sånn sett gi de involverte lagene en fordel. Ranheim må uansett vinne for å ha håp om å berge plassen. Men for Tromsø, som ligger på kvalifiseringsplass før siste runde, betyr det at de eventuelt kan spille på resultat i for eksempel Mjøndalen - Vålerenga.

– Ikke diskutert

Med Mjøndalen-seier må TIL ha poeng på Alfheim. Vinner Mjøndalen med fire mål, må nordlendingene også vinne.

– Vi har ikke diskutert den problemstillingen, men vi følger kampene tett, sier Fisketjønn på direkte spørsmål om slike scenarioer kan stoppe kampene også i de fire andre byene der det spilles nedrykksstrid.

I Lillestrøm møtes to lag som kjemper for livet. LSK har ikke spilt på nest-øverste nivå siden 1974 (norsk rekord), mens Sarpsborg 08 risikerer å rykke ned året etter at de spilte gruppespill i Europa League. Strømsgodset møter Kristiansund på Nordmøre, mens Mjøndalen tar imot LSKs erkerivaler Vålerenga, med Godsets tidligere suksesstrener Ronny Deila på sidelinja.

Nå kan altså snø skape ytterligere utrolige scenarioer.

Kan måtte flytte kamper utenbys

Fisketjønn utelukker ikke engang at kampene flyttes utenbys.

– Klubbene må gjøre tiltak på egen stadion så kampene kan gå. Da må reservearena vurderes. Det aller viktigste er at alle kampene blir spilt klokken 18, sier han.

– Må Rosenborg-Ranheim gå på gress?

– Det viktigste er at kampene spilles.

– Risikerer lagene å måtte flytte kampene utenbys?

– Det kan skje. Vi kan ikke utelukke det, sier Fisketjønn.

Spenning i sju av åtte kamper

I tillegg til den rekordstore nedrykksstriden, spiller Odd og Rosenborg om den siste medalje- og europacup-plassen. RBK må slå sine byrivaler for å ha en sjanse til å unngå første medaljeløse sesong siden 2008.

Vinner RBK den, må Odd ha poeng mot Haugesund på bortebane. En Odd-seier der kan true sølvmedaljene til Bodø/Glimt, som møter seriemester Molde på bortebane. Glimt er uansett sikret medalje.

Dermed er sju av åtte kamper av betydning i tidenes første - og kanskje siste desemberrunde.

Kun vestlandsderbyet Brann - Viking er uten betydning for tabellen.