Snart kan du se eksotisk fotball direkte på TV: Det er denne mannen ekstra glad for

fotball

Snart kan du endelig benke deg foran TV-skjermen for å se en direktesendt fotballkamp igjen. Fredag ble det nemlig klart at TV 2 har kjøpt rettigheter til å vise kamper fra toppserien Betri Deildin på Færøyene. Alle de kjente ligaene i Europa er stanset eller pauset på grunn av koronapandemien, og repriser av gamle kamper har vært det eneste tilbudet for fotballsultne nordmenn de siste ukene.