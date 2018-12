Dette skriver engelske aviser etter Solskjær-debuten

fotball

CARDIFF – MANCHESTER UNITED 1–5

CARDIFF: Lørdag tapte Chelsea overraskende, og Manchester City gikk på en smell som kan bli skjebnesvanger i gullkampen i Premier League.

Likevel er det Solskjærs managerdebut for Manchester United som dominerer sportsseksjonene i engelske medier dagen derpå.

Solskjær fikk en perfekt start med 5–1-seier. På tribunen ble sangene hans sunget kampen gjennom.

LES VÅR RAPPORT FRA SOLSKJÆRS TRIUMFKVELD: Solskjær-sangene ljomet da målene rant inn

«Skrur tiden tilbake»

Gjennomgangsmelodien er kort oppsummert denne: Festfotballen under Manchester Uniteds første kamp under Solskjærs ledelse hylles. Det bemerkes at dette var en forvandling fra de fleste kampene under José Mourinho. Paul Pogbas prestasjon trekkes frem.

Samtidig: Manchester United er ikke friskmeldt. Dette var én enkeltstående kamp mot et svakt lag, og det er fortsatt langt frem.

Daily Mail-kommentator Oliver Holt skriver at «Solskjær skrur tiden tilbake».

– Etter all splittelsen og alt slitet under José Mourinho føltes dette som dagen da de fikk laget sitt tilbake, skriver han om Manchester United-fansen.

Holt mener at dette «igjen føltes som å se Manchester United». Det skriver han imidlertid ikke bare som en hyllest av Solskjær. Det er også flengende kritikk av Mourinho.

«Ole! «Ole!»

«Happy Oledays», står det på baksiden av Sunday Mirror. Mens «Ole! Ole!» pryder sportsforsiden av The Sunday Times.

I sin spalte fastslår Jonathan Northcroft at Solskjær gir Manchester United-laget «frihet til å utfolde seg».

Han skriver at selv om at et løft var å regne med etter Mourinho-exiten, var denne prestasjonen likevel over forventning.

I samme avis skriver Graeme Souness, mest kjent som spiller og trener i Liverpool, at det vil ta fem år for Manchester United å bli en tittelkandidat – «hvis de er heldige».

Han har imidlertid forståelse for ansettelsen av Solskjær, som han beskriver som en «motgift» mot Mourinho.

FIKK DU MED DEG DENNE? Drømmestart for Solskjær, men motstanderens trener var ikke imponert

Peker på Mourinho-exit

I The Telegraph påpekes det at dette var første gang Manchester United scoret fem mål siden Alex Fergusons siste kamp som manager (5–5 mot West Bromwich i mai 2013).

– Selv Mourinho, hvis han så kampen, måtte ha innrømmet at dette er slik landets mest suksessfulle klubb bør fremstå på jevnlig basis, skriver Sam Wallace.

Kollega Paul Hayward mener at Solskjær har fått spillerne til å smile igjen, men at det som utløste energien for denne kampen vel så mye var Mourinhos avgang.

I The Sun vies det plass til at Solskjær fikk råd fra Wayne Rooney før kampen. Rådene handlet om å nyte fotballen og angripe.

Avisens Charlie Wyett skriver at dette var en prestasjon man sjelden så under Mourinhos ledelse.

Pogba får oppmerksomhet

Pogba var sentral. Han var en del av den vakre kombinasjonen som ledet til 3–1-målet, og før 2–0-scoringen viste han både innsatsvilje og klasse.

I en friere rolle bak angrepsrekken sto han bak noen gode øyeblikk, men franskmannen hadde også flere svake involveringer.

Daily Mail-kommentator Rob Draper mener at det er altfor tidlig å snakke om et stort løft hverken for Manchester United eller Pogba.

Han påpeker at det var Solskjær det ble sunget om av Manchester United-fansen, og at det synges lite om dagens stjernespillere.

– Det skal mer til enn en energisk prestasjon mot Cardiff for at disse spillerne skal regnes blant de store, skriver Draper.